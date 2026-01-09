【ワシントン＝池田慶太、阿部真司】米国が麻薬対策などの名目で南米ベネズエラで軍事作戦を決行し、ニコラス・マドゥロ大統領を拘束して１０日で１週間を迎える。

トランプ米大統領は提唱する「ドンロー主義」に基づき、「勢力圏」とみなす南北米大陸を中心とする西半球で支配強化を目指す。力の行使をいとわない姿勢を一層強めている。

「我々はベネズエラを立て直すまで関わり続ける」。トランプ氏は８日のＦＯＸニュースのインタビューで、国家再建に長期的に関与する姿勢を示した。現在、取り組むのが世界最大の埋蔵量を誇るベネズエラの石油利権の掌握だ。

米政権はマドゥロ氏追放後の暫定政権と取引を結んだ。貯蔵中の原油は米国が販売で利益を得て、一部収益をベネズエラ再建に充てる。将来の原油販売も米国の管理下に置き、事実上、米国が油田を接収する。

並行して米政権は制裁対象となる石油タンカーの出入りを全面的に阻止し、原油輸出を止めている。７日にはロシア船籍のタンカーを北大西洋まで追尾し、拿捕（だほ）に踏み切った。

石油支配にまい進する背景には、米国の「裏庭」の中南米で影響力を強める中露などへの警戒もある。

ベネズエラの原油輸出先は中国が７割を占める。制裁を回避し、安価な原油が裏取引されてきた。こうした流通を止めれば、敵対勢力と中南米諸国の依存関係を断つことにつながる。クリス・ライト米エネルギー長官は８日、米メディアに「ベネズエラが中国に依存することは許さない」と述べた。

こうした動きは、ドナルド・トランプ版モンロー主義を意味する「ドンロー主義」の考え方に基づく。１９世紀のモンロー主義はモンロー米大統領が提唱し、中南米などへの欧州列強の干渉を拒否する考えだった。トランプ氏は理論を復活させ、域外国の影響力を排除し、米国の優位の確立を狙う。ベネズエラでの軍事作戦は象徴的な事例だ。

米国の目標は西半球全域の資源確保との見方もある。米ブルームバーグ通信によると、西半球の国々は世界の石油生産量の約４０％と石油埋蔵量の約２０％を占める。ベネズエラに続き、他の西半球諸国の資源を確保すれば、米国は自国のエネルギー安全保障を強化しつつ、生産量を制御することで世界の石油価格に影響力を持つことになる。

トランプ氏は８日、ＦＯＸニュースに、メキシコは「麻薬カルテルが運営している」と述べ、カルテル壊滅のための軍派遣を排除しなかった。共産主義国キューバは「陥落寸前だ」と記者団に語り、圧力を強めている。デンマーク自治領グリーンランドの領有にも改めて意欲を示し、「購入」を含めて検討中だ。

一方、ベネズエラ政府は８日、外国人を含む政治犯の釈放を始めた。野党政治家らの釈放を求める米政権の圧力に屈した形だ。

際限のない力の行使に懸念も広がる。米議会上院は８日、議会の承認なしにベネズエラに追加の軍事行動を取ることを禁じる決議案を可決した。与党・共和党の一部が造反した。ただ、下院で可決の見通しは立っておらず、歯止めのない状態は当面続くとみられる。

トランプ氏は８日公開の米紙ニューヨーク・タイムズのインタビューで、軍事力の行使にあたり、米軍最高司令官としての権限を制約するのは「私自身の道徳観」のみだと語り、「私に国際法は必要ない」と述べた。すぐに、国際法は順守する必要があると言い直したが、それも「国際法の定義次第だ」と話した。