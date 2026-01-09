日本野球機構（NPB）は9日、都内で新人研修会を行い、今季入団となる12球団115人の新人選手が税金、SNS運用、そしてアンチドーピングなどについて学びました。

巨人からはドラフト1位の竹丸和幸投手を含む11人が参加。竹丸投手は税金の話や、プロ野球の先輩である能見篤史さんの講義で聞いた話が特に印象に残ったと語りました。

「これからプロ野球生活を進めていく上で、すごい大事なお話ばかりだった。その中で能見さんの話が一番印象に残っています。プロ野球が厳しいという言葉を何回も言われていたので、それが一番印象に残っている。切り替えを大事に、失敗しても反省はするけど、落ち込まないというのも印象に残っています」

能見さんも竹丸投手同様、社会人からプロ野球へ。その後、43歳まで18年間、プロ野球選手として活躍しました。能見さんのワインドアップは憧れだったと話した竹丸投手は能見さんのように長くプロで活躍したいと語りました。

「（能見さんが）1年目はまだ失敗が許される立場と言っていたので、失敗をおそれずにどんどんやっていきたいなと思います」

巨人は1月13日からジャイアンツタウンスタジアムで新人合同自主トレを行う予定です。