Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

「急速充電対応」って書いてあるのに、なんか遅くない……。そんな「見えない不安」、ガジェット好きなら一度は感じたことがあるはずです。

今回試した「MXD」は、そんなモヤモヤを数字で可視化して解消してくれる、実用的な1台でした。

デスクに置きたくなる「大人の黒」

Photo: 山田洋路

「MXD」はマットなブラックで質感もなかなか。指紋が目立ちにくいのが地味にうれしいポイントです。TFTカラーディスプレイも、変にギラギラしていなくて落ち着いた雰囲気です。

「充電器もインテリアの一部」としてこだわりたい人でも、このデザインなら納得できるはず。

数字は嘘をつかない？ 実際の出力をチェック

Photo: 山田洋路

この製品最大の特長であるディスプレイ表示。「本当に正確なの？」と疑いつつ、iPhone 16 Proで検証してみました。検証してみました。

バッテリー残量20％の状態と、98％の状態それぞれワイヤレス充電してみると……。

残量20％のとき： iPhoneを置いてしばらくすると、数値がグンと上昇。15Wでしっかり急速充電されているのがわかります。 残量98％のとき： 数値が下がり、ちゃんと微弱電流（トリクル充電）に切り替わっていました。

ただ充電するだけじゃなく、「あ、今優しく充電してるんだな」とスマホへの労わりが目に見える安心感があります。

意味もなく回したくなるクリック感

Photo: 山田洋路

背面のリングスタンド、ここが個人的に一番の推しポイントかも。

指で回すと「カチ、カチ」と小気味いい音がします。このアナログな操作感にグッときました。

安っぽいスタンドだと重さで倒れたりしますが、「MXD」は狙った角度でビシッと止まるのが印象的。縦置きでSNSチェック、横置きで動画鑑賞と、自由にセットできるのも快適です。

「付けたまま」が正解な14mm

Photo: 山田洋路

今回試した10000mAhモデルはスペック上の厚みが14mm（厚み8.5mmの5000mAhモデルもラインナップ）。

実際にiPhoneの背面に貼り付けて、そのままズボンのポケットに入れてみたところ、違和感はナシ。180gと軽いので、ズボンがずり落ちるあの不快感もありません。

広角カメラを起動しても映り込みゼロだったので、旅先でスマホを使いすぎたときには、付けっぱなしの撮影もこなせそう。

今回、「MXD」を試してみて、「適切な充電制御、スタンドの剛性、携帯性」と、道具としての完成度がかなり高いと感じました。なんとなくの充電から、見て確認する充電へ。毎日の充電タイムがちょっと楽しくなる、そんなアイテムでした。

「MXD」は現在、machi-yaにてプロジェクト公開中。お得な「超早割」も用意されているので、次世代の充電体験を手に入れたい方は早めのチェックをおすすめします！

充電が見える×360°回転スタンド！高速ワイヤレスマグネット式モバイルバッテリー 6,650円 超早割30%OFF machi-yaで見る

＞＞充電が見える×360°回転スタンド！高速ワイヤレスマグネット式モバイルバッテリー

Photo: 山田洋路

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。