「部屋着見え」させない！【GU】40・50代が真似したい♡「大人のスウェパンコーデ」

ラクさ重視で選ぶと、部屋着っぽさが気になりがちなスウェットパンツ。旬のシルエットを採用した【GU（ジーユー）】のものなら、合わせ方次第でおしゃれに穿けるかも。今回は40・50代が真似しやすい、きちんと感とリラックス感を両立した「スウェパンコーデ」をご紹介します。ラクなのに野暮ったく見えない着こなしのヒントを見つけてみて。

スウェットパンツを都会的にアップデート

【GU】「スウェットバレルレッグパンツ」\2,990（税込）

樽型のシルエットでリラクシーながらも、広がりすぎずトレンド感のあるスウェットパンツ。黒のニットトップスを合わせて全体を引き締めれば、カジュアルな中にも洗練された雰囲気がプラスできそう。きちんと感をプラスするシャツを忍ばせれば、40・50代にちょうどいい大人カジュアルに。

モードコーデのハズしにスウェパンをプラス

モードな着こなしも「スウェットバレルレッグパンツ」を取り入れれば、程よく抜け感のあるスタイルに近づきます。洗練されたモードな雰囲気を柔らかくするスウェパンは、大人のデイリーコーデにもマッチしそうです。ラフになりすぎない、理想の大人バランスが叶うかも。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M