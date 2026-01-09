こういうの探してたーーーッ！！【ダイソー】オシャレで可愛い♡「スマホ関連グッズ」

【ダイソー】で見つけたのは、オシャレで可愛い「スマホ関連グッズ」の数々。スマホは毎日持ち歩くものなので、スマホとセットで使うアイテムは、気分が上がるようなオシャレで可愛いデザインを選びたいもの。そこで今回は、ダイソーで手に入る、可愛さも高見え感も抜群なスマホグッズを紹介していきます。

ミラーとスタンドで一石二鳥

いつものお出かけセットに仲間入りさせたいのが、こちらの「スマホスタンド付ミラー」。ケースの中を引き出せばミラーに、ミラーの背面に付いている脚を立てればスマホスタンドに変身する、便利なアイテムです。ミラーとスタンドで一石二鳥なうえ、スタンドの角度は3段階に調整可能、コンパクトサイズと嬉しい機能が充実しています。価格はもちろん\110（税込）です。

TGCコラボで秋冬シーズンもオシャレに可愛く

ダイソー × TGCでは、すっかりおなじみ商品となったスマホアクセサリー。2025年秋冬シーズンに登場したのは「差込シート付スマホストラップ（エコファー、PK/BEアソート）」です。高見え感抜群のフェイクファーは、@ftn_picsレポーターとも*さんいわく「ふわふわのフェイクファーが気持ちいい～。肌触りが最高です。」とのこと。スマホストラップ以外にも、付属のカラビナを使ってバッグのアクセサリーにしても可愛いはず。

ポップなカラーリングで華やかに

ピンク × グリーンのポップな組み合わせが目を引く「ループキーホルダー（青、水色）」。ロープの色とお揃いになったピンクのカラビナ付きなので、スマホアクセサリーにしたり、バッグにつけたり、鍵につけたり、幅広い使い道がありそうです。カラフルな色合いなので、バッグの中で迷子になったときも、すぐに見つかりそう。

スマホがもっと華やかになるレンズ保護カバー

オーロラカラーの縁取りとラインストーンの組み合わせが華やかな「カメラレンズ保護カバー（ラインストーン オーロラ）」。粒の小さなラインストーンは、光に当たるたびに細かくキラキラと輝きそう。横から見ると縁取り部分のオーロラが見えるため、正面から見ても横から見ても可愛く華やかに仕上がります。スマホケースと組み合わせて、自分らしくスマホの飾り付けを楽しんでみて。

【ダイソー】のオシャレで可愛い「スマホ関連グッズ」があれば、いつものスマホがさらに気分の上がるアイテムになるはず。価格も\110～\330（税込）と手に取りやすいので、全種類揃えるのもおすすめです。

