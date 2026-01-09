¥É¥¦¥·¥·¥ã¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÉÕ¤¤¤¿27¥¤¥ó¥Á4K¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ö¥É¤Ç¤«Pad¡×¤ò1·î9Æü¤Ë°ìÈÌÈÎÇä³«»Ï¡ª²Á³Ê¤ÏÌó12Ëü±ß
¥É¥¦¥·¥·¥ã¤Ï9Æü¡¢¥³¡¼¥É¥ì¥¹¤Ç²ÈÃæ¤É¤³¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÉÕ¤¤¤¿°ÜÆ°¼°¥¹¥Þ¡¼¥È¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ë27¥¤¥ó¥Á4K¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ö¥É¤Ç¤«Pad¡Ê·¿ÈÖ¡§KFD-271U¡Ë¡×¤ò2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë°ìÈÌÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÎÏ©¤Ï¸ø¼°Web¥¹¥È¥¢¡ÖDOSHISHA Marche¡×¡Ê https://www.doshisha-marche.jp/ ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢ÎÌÈÎÅ¹¤äEC¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¤Ç¤«Pad¤Ï¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Ìó27¥¤¥ó¥Á4K¡Ê3840¡ß2160¥É¥Ã¥È¡Ë±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤¿Android¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë»È¤¤´·¤ì¤¿Android¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÎÂÎ¸³¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ27¥¤¥ó¥Á¤Î¥É¤Ç¤«²èÌÌ¤Ø¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÂç¤¤¯¤·¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤ÁàºîÊýË¡¤ò³Ð¤¨¤ëÉ¬Í×¡¢¥¼¥í¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¤è¤ê¤âSNS¤ä¥²¡¼¥à¤È¤¤¤Ã¤¿ËÉÙ¤Ê¥¢¥×¥ê¤ò¼«Í³¤ËÍø⽤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿OS¤ÏAndroid 14¤ò¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Google¤ÎGmail¤Ê¤É¤Î¡ÖGoogle Mobile Service¡ÊGSM¡Ë¡×¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡ÖGoogle Play¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥×¥ê¤ò¼«Í³¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É²ÄÇ½¤Ç¡¢YouTube¤äNetflix¤Ê¤É¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢TikTok¤äInstagram¤Ê¤É¤ÎSNS¡¢Web¥Ö¥é¥¦¥¶¡¼¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤Ç»È⽤¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ⼤²èÌÌ¤ÇÁàºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÂçÍÆÎÌ9000mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÆâÂ¢¤·¤¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢¿²¼¼¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ê¤É¤Î²ÈÄíÆâ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï²èÌÌ¤ò½Ä²£90ÅÙ¤Ë²óÅ¾¤Ç¤¤ë¹½Â¤¤òºÎ⽤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ä·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ⼤²èÌÌ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢⼤·¿¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡È½Ä·¿Æ°²è¤Î⼤²èÌÌ»ëÄ°¡É¤¬¼Â¸½¤·¡¢»ëÄ°ÂÎ¸³¤ò⼤¤¤¯¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈËÜÂÎ¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤ÏÃæ²»°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¡×¡Ê20W¡Ë¤äÄã²»°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¡×¡Ê15W¡Ë¡¢¹â²»°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¥Ä¥¤¡¼¥¿¡¼¡×¡Ê0.8W¡ß2¡Ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÆÈ⽴¤ÇÅëºÜ¤·¤¿¹ç·×36.6W¤Î¹â½Ð⼒¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¤ä¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹Æ°²è¤Ê¤É¤âÎ×¾ì´¶¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç³Ú¤·¤á¡¢¤µ¤é¤ËÌó500Ëü²èÁÇCMOS¥«¥á¥é¤âÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ó¥Ç¥ª²ñµÄ¤ò⾏¤Ã¤¿¤ê¡¢HDMIÃ¼»Ò¤äUSB Type-CÃ¼»Ò¤Ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò·Ò¤²¤Ð¡¢¥µ¥Ö¥â¥Ë¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â»È⽤²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥ÉÉôÊ¬¤ÏÌµÃÊ³¬¤ÇÌó20cm¤Î¹â¤µÄ´Àá¤¬²ÄÇ½¤Î¤¿¤á¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ⾒¤ä¤¹¤¤°ÌÃÖ¤òÄ´Àá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢⽴¤Ã¤ÆÄ´Íý¤·¤Ê¤¬¤é¤äºÂ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó²ñµÄ⽤¥â¥Ë¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¿²Å¾¤Ó¤Ê¤¬¤é¤Î»ëÄ°¤Ê¤É¡¢Íø⽤´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê»ëÄ°°ÌÃÖ¤ËÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï³ÑÅÙ¡Ê¥Á¥ë¥È¡ËÄ´À°¤â¾å²¼20¡ë¤Þ¤Ç¹Ô¤¨¡¢²èÌÌ¤Î»ëÌî³Ñ¤Ï¹»ëÌî³ÑAHVA¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¾å²¼º¸±¦178¡ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤ä¤¹¤¤³ÑÅÙ¤ËÄ´Àá¤Ç¤¡¢²èÌÌ¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¥Þ¥Ã¥È»Å¾å¤²¤Î¥¢¥ó¥Á¥°¥ì¥¢¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤Î¤ÇÈ¿¼Í¤â¤Ê¤¯¡¢»ØÌæ¤âÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤âÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¤¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê»Å¾å¤²¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤â¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤â¿²¼¼¤Ç¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÅ¹Æ¬¤Ç±ÇÁü¤òÎ®¤¹ºÝ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤òOFF¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢ÉÔÍÑ°Õ¤ÊÁàºî¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥ê¥â¥³¥ó¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¦¥¹¥«¡¼¥½¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë²èÌÌ¾å¤ÇÁàºî¤Ç¤¤ë¡È¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¿¥ó¡É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤¬Æñ¤·¤¤Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÁàºî¤Ç¤¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤ÏÀì⽤¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤¹¤°¼è¤ê½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï8GBÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¤ª¤è¤Ó128GBÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡¢ÌµÀþLAN¡ÊWi-Fi¡Ë¡¢Bluetooth 5.2¤Ê¤É¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó62.7¡ß37.2¡ß130.0cm¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É´Þ¤à¡Ë¡¢¼ÁÎÌ¤ÏÌó16.0Kg¡£Æ±ºÉÊ¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈËÜÂÎ¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ª¤è¤ÓÂæºÂ¡Ê¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¸ÇÄê¥Í¥¸¡Ê4ËÜ¡Ë¡¢AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡¢ÅÅ¸»¥³¡¼¥É¡¢Ï»³Ñ¥ì¥ó¥Á¡¢¼è¤ê³°¤·ÍÑ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥ê¥â¥³¥ó¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥ê¥â¥³¥ó¡¢¥ê¥â¥³¥óÍÑÃ±4·Á´¥ÅÅÃÓ¡Ê2¸Ä¡Ë¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡¢ÊÝ¾Ú½ñ¤Ç¤¹¡£
|À½ÉÊ·¿ÈÖ
|KFD-271U
|OS
|Android 14
|¥á¥â¥ê¡¼
|RAM
|8GB
|ROM
|128GB
|±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë
|²èÌÌ¥µ¥¤¥º
|27·¿
|¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È
|LED
|²èÁÇ¿ô
|3840¡ß2160¡Ê4K¡Ë
|¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ
|16¡§9
|ºÇÂçÉ½¼¨¿§
|Ìó10²¯7374Ëü¿§
|¥³¥ó¥È¥é¥¹¥ÈÈæ
|1000 : 1
|»ëÌî³Ñ
|¾å²¼º¸±¦¡§Ìó178¡ë
|±þÅúÂ®ÅÙ
|14ms
|ºÇÂçµ±ÅÙ¡ÊÉ¸½à»þ¡Ë
|240cd/Ö
|¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¡ÊHz¡Ë
|60Hz
|²»À¼½ÐÎÏ¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡Ë
|¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼¡§15W
¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¡§20W
¥Ä¥¤¡¼¥¿¡¼¡§0.8W¡Ü0.8W
|¥ê¥â¥³¥ó
|¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡ÊBluetooth¡Ë
|ÆþÎÏÃ¼»Ò
|HDMIÆþÎÏ
|1·ÏÅý¡ÊHDMI2.0ÂÐ±þ¡Ë
|USB Type-CÃ¼»Ò
|1·ÏÅý¡ÊPDÂÐ±þ¡¢10W¡Ë
|USBÃ¼»Ò
|1·ÏÅý¡ÊUSB3.0¡Ë
|¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹
|Wi-Fi
|2.4GHz/5.0GHz
|Bluetooth
|Bluetooth V5.2
|¥â¥Ë¥¿¡¼Ä´À°
|¹â¤µ
|200mm
|²óÅ¾³Ñ
|º¸±¦³Æ90¡ë
|¥Á¥ë¥È³Ñ
|¾å¡§Ìó20¡ë¡Þ3¡ë¡¢²¼¡§Ìó20¡ë¡Þ3¡ë
|µ¡Ç½
|¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥¢¥×¥ê
|YouTube¡¢YouTube Music¡¢Play¥¹¥È¥¢¡¢etc.
|¥¥ã¥¹¥È
|CastPlay
|²»À¼¸¡º÷
|Google¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È
|HLG
|HLG
|ÆâÂ¢½¼ÅÅÃÓ
|¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ 11.1V 9000mAh 99.90Wh¡ÊÆâÂ¢ÅÅÃÓÍÆÎÌ¡Ë
|½¼ÅÅ»þ´Ö
|Ìó3»þ´Ö¡ÊÅÅÃÓ¤¬¶õ¾õÂÖ¤«¤é½¼ÅÅ¤ò³«»Ï¡¿¼¼²¹25¡î¡Ë
|»ÈÍÑ»þ´Ö
|Ìó4»þ´ÖÈ¾ ¼¼²¹25¡î¡ÊÌÀ¤ë¤µ80¡ó/²»ÎÌ30¡ó»þ¡Ë¢¨¿·ÉÊ¤Î¾ì¹ç
|»ÈÍÑ´Ä¶/ÊÝ´É´Ä¶
|²¹ÅÙ¡§0¡Á40¡î / -20¡Á60¡î
¼¾ÅÙ¡§80¡óRH°Ê²¼¡Ê·ëÏª¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡Ë
|¥µ¥¤¥º¡ÊW.D.H¡Ë
|¥¹¥¿¥ó¥É¤¢¤ê
|Ìó62.7¡ÊÉý¡Ë¡ß37.2¡Ê±ü¹Ô¡Ë¡ß130.0¡Ê¹â¤µ¡Ëcm
|½ÅÎÌ
|Ìó16kg
|AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼Äê³ÊÅÅ¸»
|AC 100-240V 50/60Hz¡¢DC 19V 4.74A
|¾ÃÈñÅÅÎÏ
|65W
AVISTA ¥É¤Ç¤«Pad 27 ¥¤¥ó¥Á °ÜÆ°¼°¥â¥Ë¥¿¡¼ ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ ¥³¡¼¥É¥ì¥¹ ¥É¥¦¥·¥·¥ã KFD-271UA
¥É¥¦¥·¥·¥ã(DOSHISHA)
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
