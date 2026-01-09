中部各県のこの冬イチ押しグルメ情報をお届けします。信州からは地元の食材をふんだんに使ったアイデア料理と囲炉裏で焼いて食べる郷土料理をご紹介します。案内： 齋藤沙弥香アナウンサー



信州の冬。それは、標高3000メートル級の山々が最も輝くシーズン！今回はその北アルプスを望む松本市周辺をぶらり散策。



今話題の最新グルメと身も心も温まる体験をお届けします。





国宝・松本城をはじめ、国内外の観光客でにぎわう松本市。お城周辺は散策スポットも多く、中でも中町通りは、観光客が必ずと言ってもいいほど立ち寄る人気の通りです。「こちらは蔵造りの古い街並みが特徴なんですが、その建物を利用して個性豊かなお店がたくさんある場所なんです」去年（2025年）11月にオープンし、話題となっているのが、「MATSUMOTO PUBLIC HOUSE」。長野県内50か所以上の直売所を回り、“信州料理家”の肩書で腕を振るうシェフが、えりすぐりの食材で作る創作料理が人気の店です。お勧めは信州産のシカ肉に小布施町産の栗を合わせたフランスの伝統的な料理「パテ・ド・カンパーニュ」。「栗の甘みとお肉ってこんなによく合うんですね。コショウでピリッとすることで、よりおいしさが感じられます」竹下涼シェフ「シカって普段は何を食べているんだろうなってところをいろいろ調べて、それであればクリを今回合わせようかなと」さらに…。竹下涼シェフ「失礼いたします」ワイングラスに広がる芸術的な世界。月ごとにテーマが変わる季節のパフェです。撮影した去年12月は「クリスマス」がテーマ。10種類以上あるトッピング、全てが手作りで、小さな水滴の模様ですらあめで再現するなど手間を掛けた一品です。もちろん信州食材をふんだんに。土台となるパンナコッタには酒米の米粉が使われています。「甘みはしっかりあるんですけど、さっぱりとしていてすごくおいしいです」竹下涼シェフ「長野県は食材も豊かですし、南北で採れるものも違ったりするので、そういったものを楽しんでいただけたらなと思っています」「囲炉裏の火って見ているだけでも癒やされますよね。実はここ、温まるだけでなくおやきを食べることができるんです」おやきは、小麦粉などを水やお湯で溶いて練り、薄く伸ばした皮に具を包んで焼いたり蒸したりしたもの。言わずと知れた信州の郷土料理です。松本城から車で20分。長野道安曇野インターからすぐの場所に本店を構える「あづみ堂」。おやきと漬物の専門店です。自慢のおやきは、とにかく種類が豊富！定番の味から信州食材にこだわったオリジナルのものまで少なくとも16種類。皮もそば粉入りなど4種類あって、味選びに迷うこと間違いなし！さらに人気というのが、買ったおやきを囲炉裏で焼いて食べられるサービス。あづみ堂本店 倉澤璃緒さん「創業当時に当時の社長が、どうしてもお客さまに焼き立てのおやきを食べてもらいたいという思いが強くて/今にずっと続いていますね」囲炉裏は無料で2分から5分ほど焼くと…。こんがりといい焼き色に！「おやきというと普通丸いんですが、長ナスの形になっています。おもしろい。かんだ瞬間にナスのうまみがジュワっと広がって。そこに囲炉裏で焼いた香ばしさが加わってすごくおいしいです」冬も魅力たっぷりの信州グルメ。お気に入りの味を見つけに来てみてはいかがでしょうか？