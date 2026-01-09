音楽ユニット、キマグレンのクレイ勇輝（45）が9日、都内で舞台「LIFE−海の家の物語−」（10日から、赤坂RED／THEATER）囲み取材に出席した。昨年12月に元乃木坂46の女優北野日奈子（29）との結婚を発表後、初めて公の場に姿を見せた。

クレイと北野は昨年12月20日に、自身のインスタグラムなどで結婚したと報告。互いに犬好きで、犬をきっかけにゴールインした“犬好き婚”と明かしていた。

この日は報道陣から結婚を祝福されると、「ありがとうございます」と照れ気味に笑みを浮かべ、関係者や登壇したISEKI（45）から拍手を浴びた。左手には指輪を輝かせ、今の心境を問われると「心境は、“WIFE”です」と、自身の大ヒット曲「LIFE」にかけて喜びを語り、笑いを誘っていた。

キマグレンは神奈川・逗子のスイミングスクールで出会ったクレイとISEKIによる音楽ユニット。05年に結成し、「LIFE」が大ヒット。NHK紅白歌合戦にも出場した。15年に一度解散も、24年に再結成していた。

舞台「LIFE−海の家の物語−」では2人の出会いや今に至るまでのストーリーを、2人の生演奏と歌唱を交えて描き、クレイ役を広井雄士（24）、ISEKI役をBOYS AND MEN吉原雅斗（31）が演じる。

クレイは「『LIFE』という曲がたくさんの方に届いたけど、当時どんな経緯で、どんなストーリーを持って生み出したのかを知ってほしかった」と舞台化の経緯を語り、「歌と演技を掛け合わせで、何回見ても楽しめる立体的な作品になった」と自信を見せた。

続けて「何か言うとたたかれる、言いたいことが言いづらい世の中。『LIFE』の歌詞『泣きたくて、笑いたくて、ホントの自分ガマンして伝わらなくて 君は誰の為に生きているの？』というのは、僕らの実話から生まれている」と明かし、「このストーリーでそれを感じてもらいたい。『それでも自分のために生きていく。それでも自分はココにいる』。そんな思いを込めて作りました。ぜひ皆さん見に来てください」と語った。