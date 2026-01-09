昨季はブンデスリーガで最下位に終わり、2部へ降格してしまったボーフム。2部で戦う今季もチームパフォーマンスは低調で、現在2部で10位に沈んでいる。



ブンデスリーガ2部は1位と2位のチームが自動昇格となり、3位のチームは昇降プレイオフへ回るレギュレーションだ。現時点で10位ボーフムと3位ダルムシュタットの間には12ポイント差がついているため、ボーフムがここから巻き返すのは現実的ではないかもしれない。





それでも後半戦からギアを上げていくしかないが、チームの指揮官ウーヴェ・レスラーが後半戦より期待をかけているのがMF三好康児とMFモリッツ・クワルテングの2人だ。三好は筋肉系の故障に苦しみ、今季前半戦はリーグ戦で僅か223分しかプレイ出来ていない。それは靭帯を痛めていたクワルテングも同じで、前半戦は108分のプレイに留まった。独『Bild』によると、レスラーは後半戦へ2人のコンディションを気にかけている。実力については高い評価を下しているようで、後半戦のキーマンになることを求めているのだ。「三好はコンディションを維持しないと。それが一番大切だ。彼は非常に優れた選手だし、戦術的にも技術的にもレベルが高い。我々には彼の110%の力が必要なのだ。先発に入れるかは、彼がどれだけのエネルギーを発揮できるかにかかっている」三好は2024年夏よりボーフムでプレイしてきたが、昨季は2部降格の屈辱を味わった。今季も怪我が原因で苦しいシーズンとなっているが、後半戦に復活できるだろうか。