第59回テレビ朝日ビッグスポーツ賞の表彰式が9日に行われた。各競技のトップアスリートや指導者、関係者らが集まる中、6月に開催予定のワールドカップに出場するサッカー日本代表・森保一監督も出席。ステージ上では「我々を支えてくださった方々に喜んでいただけるように、ワールドカップで結果を出したいと思います」と活躍を誓った。またABEMAの独占インタビューでは、大会にかける意気込みのほか、海外リーグに挑戦、活躍する日本人選手が多い中、Jリーグを経験してから挑戦することの意義についても持論を展開した。

【映像】ワールドカップへの抱負を語る森保監督

―今年はワールドカップイヤー。どんな年にしたいか。

結果を出せるシーズンにしたいと思っています。

―代表メンバーの選考状況は。最終段階か、その手前か。

手前ではありますけど、これまでの活動がありますので、大枠はだいたい構想がある中で、最終的にコンディションを見極めて選手を決めていくことになります。ただ、これまでも招集していない選手に関してもググッとくる選手はいますので、その成長の目は見逃さないようにしていきたいです。

―正月も視察やメンバー選考で忙しかったのか。

正月はゆっくりはさせていただきましたけど、その中で海外では試合をやっている国もありますので、その国の試合は日本人の選手のチェックをして正月を過ごしました。

―海外で活躍する選手が多くなっている。視察の目も広げる大変さがあるのでは。

J1と海外リーグにだいたいの候補選手がいる中で、コーチ陣全体でグループ分けをして、日本人全体を見ていき、私ができるだけ見ていく。二重のフィルターをかけて選手たちを見ています。なので、漏れはほぼないと思います。

―海外で活躍する選手が多くなると大変か。

監督は2期目ですが、1期目よりも間違いなく、見る試合数は増えています。それだけJリーグから海外に活躍の舞台を変えている選手も多くなっています。

―実際に森保監督が足を運んで視察するのはどのくらいのペースか。

年に3、4回ぐらい。だいたい2週間から3週間、長くて1カ月ぐらい海外を見て回ることが多いです。（選手とは）試合前にコミュニケーションを取ることはあまりなく、試合が終わったらスタジアムや別の場所でちょっと会ったりします。

―海外への移動などは苦にならないか。

ならないですね。ただ、最近だいぶ歳も重ねてきたので、長距離移動は割とダメージ来るなとか、時差がなかなか元に戻らないとか、体調の変化は感じることはありますけど、いろいろな環境が変わることに関しては、鈍感力も含めてあんまり苦にならないです。

―日本代表を見ると、海外の選手がかなりの部分を占める。昔はJリーグを目指して、そこから海外リーグを目指すというフローだったが、先に直接海外に行った方が迷う子どもたちもいるかもしれない。森保監督はどう思うか。

そこに関しては正解はないかなとは思いますが、私の個人的な意見としては、Jリーグ経由で海外に行った方が成功の確率は高いかなと思います。データを全部取っているわけではないですが、ユース年代までやっていて、プロを経験しないでヨーロッパの激しく厳しい環境の中に行っても、あまり成功例はないかなと思います。それよりもユース年代で自分が一番だった選手が（Jリーグで）一番下のあの序列に入って、プロの厳しさを知った中で、ある程度経験をしていく方が心身ともに、特にメンタル的なところで準備ができて、世界への挑戦になっていくのかなと思います。

―日本代表に入るためのメンタリティーで必要なものは。

「俺が一番」だと思える選手かなと思います。実際1対1の局面は絶対勝てる、それぐらいの選手です。

―代表の選手は、みんな「自分が一番」だと思っているのでは。

「俺が一番」でいいですけど、そういう選手たちがチームのために、仲間のために、日本のために戦うという、両輪を選手たちには伝えています。

―ワールドカップに向けて、対戦相手の分析具合は。

まだこれから進めていかなければいけないところがありますが、すでにワールドカップの出場を決めたところについては、やれる分析はもうすでに始めています。特に個人のデータは、かなり出場国を分析できています。

―日本代表はカタール大会の活躍もあり、分析・対策される側にもなる。

ワールドカップが終わって、アジア戦では当たり前ですけど、親善試合の中でも、これまではあまり分析されてるという感覚はなく試合をしてたのが、やはり日本の分析をして試合に挑んでくる、臨んでくるチームは多いなと感じています。次の北中米のワールドカップでは、間違いなく日本に対しては隙や油断は見せてくれない。徹底した分析の中で我々が勝っていかなければいけないかなと思っています。

（ABEMA NEWS）

