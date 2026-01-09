10日（土）の天気

日本海側を中心に、暴風に警戒を。全国的に寒さが緩み、3月並みの気温となりそうです。

●西日本、沖縄

晴れ間の出るところが多いですが、昼ごろからは雨や雷雨となるところがあるでしょう。風が強まり、九州北部を中心に警報級の暴風となるおそれがあります。日中は15℃を超えるところが多く、宮崎は19℃と4月上旬並みの暖かさとなりそうです。

●東日本

東海や関東は日中晴れますが、夜はにわか雨のところがあるでしょう。北陸は夕方ごろから雨や湿った雪が降り、雷を伴うところもありそうです。朝は厳しい寒さですが、昼間は東京や静岡などで14℃、金沢では13℃まで上がる見込みです。

●北日本

北海道や東北北部では朝から雨や雪の降るところがあるでしょう。夜には雨や雪の範囲が広がり、降り方の強まるところもありそうです。気温は9日（金）より大幅に上がるでしょう。最高気温は仙台で11℃、北海道でも0℃を超えるところが多く、札幌は4℃の予想です。

週間予報

●大阪〜那覇

11日（日）は日本海側で大雪や暴風となるおそれがあります。四国や九州でも雪が降り、平地でも積もるところがありそうです。11日（日）と12日（月・成人の日）は寒さが厳しく、一桁止まりのところが多くなりそうです。

●新潟〜名古屋

北陸や長野は、雪や雨の降る日が続くでしょう。11日（日）は、積雪が短時間で急増するおそれがあります。関東や東海は晴れて、空気の乾燥する日が続きそうです。3連休明けは、この時期としては気温が高い日が多くなるでしょう。

●旭川〜福島11日（日）は日本海側を中心に雪とともに風が強まり、東北太平洋側でも雪が降るでしょう。12日（月）も雪の続くところがありますが、午後は次第に収まってきそうです。12日（月）は北海道や青森で真冬日となる予想です。