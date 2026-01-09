夜景が美しいと思う「群馬県の温泉地」ランキング！ 2位「伊香保温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
湯けむりに包まれながら夜景を眺める時間は、温泉ならではの贅沢な体験です。街の灯りが織りなす幻想的な景色や、自然と調和した静かな輝きは、心を穏やかにしてくれます。夜を彩る景観と温泉の癒しを同時に楽しめる人気の温泉地に注目しました。
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜2日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、夜景が美しいと思う温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、夜景が美しいと思う「群馬県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「有名な石段街の橙色の照明が山あいの旅館の灯りと相まって、歴史を感じさせる幻想的な光景を作り出すから」（60代男性／埼玉県）、「温泉街の明かりとその奥に広がる市街地の夜景が楽しめる」（60代男性／愛知県）、「夜になるとまるで映画のワンシーンのような雰囲気を楽しめます」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「湯畑のライトアップが有名で、温泉街全体の雰囲気が幻想的に感じられるため」（30代女性／大阪府）、「湯畑のライトアップは毎晩行われていて、コバルトブルーの湯と湯けむりが幻想的に浮かび上がるから」（50代男性／広島県）、「夜になると観光客も落ち着き、静かな中に灯りが映える景色は格別で、温泉街全体が光に包まれるような感覚が楽しめます。温泉に浸かりながら湯畑周辺の光景を眺める時間は、非日常を感じられる特別な体験になると思います」（20代男性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：伊香保温泉／83票群馬県渋川市にある伊香保温泉は、古くから多くの文人墨客に愛されてきた歴史ある温泉地です。石段街を登りながら見る街並みは風情があり、夜には提灯の明かりが幻想的な雰囲気を醸し出します。また、石段の頂上にある伊香保神社からは、関東平野を一望できる素晴らしい夜景が楽しめます。特に冬場は空気が澄んでおり、遠くまで見渡せる絶好の機会です。
1位：草津温泉／135票群馬県吾妻郡にある草津温泉は、日本三名泉の1つに数えられる、全国的にも非常に有名な温泉地です。湯畑を中心に広がる温泉街は、夜になるとライトアップされ、幻想的な風景が広がります。特に冬の時期には、湯けむりが立ち上る湯畑の景色と、雪景色が相まって、特別な夜景を楽しむことができます。周辺の温泉宿からも、この美しい夜景を眺めることが可能です。
