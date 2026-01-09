福岡管区気象台は9日午後4時20分、暴風と大雪に関する福岡県気象情報を発表した。福岡地方の沿岸の海域と北九州地方の響灘では、10日昼前から11日午前中にかけて暴風に警戒を呼ぶかけた。福岡県では、11日は山地、平地ともに大雪に注意喚起した。

［気象概況］10日から11日にかけて低気圧が急速に発達しながら日本海を北東へ進み、九州北部地方では気圧の傾きが大きくなる見込みです。また、九州北部地方では、11日は上空約1500に氷点下9度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まるでしょう。このため福岡地方の沿岸の海域と北九州地方の響灘では、10日昼前から11日午前中にかけて西よりの風が非常に強く吹く見込みです。また、11日は山地、平地ともに大雪となるおそれがあります。

［風の予想］10日から11日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）福岡地方の沿岸の海域20（30）北九州地方の響灘20（30）北九州地方の瀬戸内側18（30）陸上15（30）

［雪の予想］10日18時から11日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で、福岡地方の山地10▽北九州地方の山地10▽筑豊地方の山地10▽筑後地方の山地10▽福岡地方の平地3▽北九州地方の平地3▽筑豊地方の平地3▽筑後地方の平地3（山地は標高200を超える地域）

［防災事項］暴風に警戒してください。積雪や路面凍結による交通障害、農作物や農業施設の管理、雪による視程障害に注意してください。