佐賀・武雄市で火災 西川登町、庭木、山ノ頭集会所付近 約40分後に鎮火（1月9日午後3時36分ごろ発生）
2026年1月9日 21時18分
佐賀県杵藤地区消防本部によると、9日午後3時36分ごろ、武雄市西川登町、庭木、山ノ頭集会所付近でその他火災が発生した。同4時17分鎮火した。
西日本新聞
今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？
佐賀・神埼市の80代男性が警察官名乗る偽電話詐欺で1080万円被害 「あなた名義の口座に犯罪のお金」と現金を封筒に入れて自宅前に置くよう指示
佐賀・伊万里市で企業の代表者名の不審メール 個人情報記入して返信するよう求める 同種のメール全国で相次ぐ