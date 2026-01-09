女優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が9日放送のニッポン放送「本田望結のミユコレ！」（金曜後5・10）に出演。俳優の中川大志（27）をゲストに迎え、ラブレターを渡した過去を振り返った。

昨年ドラマ撮影以来の再会を果たし、約1年ぶりに顔を合わせた2人。「お久しぶりです」と声をそろえ、笑い合った。本田と中川は、11年の松嶋菜々子主演の日本テレビ系ドラマ「家政婦のミタ」で阿須田家の兄妹役で出演。当時、本田は小学1年で、中川は中学1年だった。

初恋は“お兄ちゃん”だった中川大志であることを公言している本田。当時を振り返り、「お兄ちゃんの靴の中にラブレターを入れるみたいな動画残ってます」と打ち明けた。

すると、中川も「覚えてるよ。たぶん（動画）残ってると思うよ。紙飛行機みたいなので」とうなずいた。前室に出演者の靴や道具が並んでいるところがあるといい、「僕の靴の中に紙飛行機入ってるなって思ったら、“お兄ちゃんへ”みたいな手紙書いてくれてて、凄い覚えてます」とうれしそうに語り、昔話に花を咲かせた。

番組終盤、本田は「ご本人の前でちょっと恥ずかしくて、言えなかったけど」と再びラブレターに言及。ドラマで演じた希衣（きい）が「ミタさんは、きいのこと好き?きいはミタさんのこと大好きだよ」と手紙で伝えていたことを明かし、「きいちゃんが必ずやる技、好きを伝える方法があったんですけど、それを“かけるお兄ちゃん”にやるっていうのをずっとやって。でも、それをずっと渡せなかったみたいな…緊張もあって」とラブレターをなかなか渡せなかったことを告白。

そして、“兄”との会話を振り返り、「初恋・中川大志さんって言いふらしていることをごめんなさいしたら、優しく“無理に言わなくていいんだよ”とかも言ってくれて。そこもやっさしーい！初恋でーす！一生！」と興奮していた。