お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」内村光良（６１）の妻で、フリーの徳永有美アナウンサー（５０）が珍しい素材のジャケット姿を公開した。

徳永アナは９日までに自身のインスタグラムを更新。「Ｌｏｎｄｏｎ在住のアーティストＡｙｕｍｉさんが創った、コーヒー豆の袋を使ったジャケット。ＬｏｎｄｏｎでＡｙｕｍｉさんのアトリエ（Ｒｏｙａｌ Ｃｏｌｌｅｇｅ ｏｆ Ａｒｔ）を訪問し、このジャケットに袖を通した時、一目惚れした」と記し、コーヒー豆の袋をジャケットに仕立てた服を着たショットを投稿。

「それから半年以上が過ぎ、Ａｙｕｍｉさんや友人の協力を得て、ようやく番組で着用させて頂くことができた。世界にたった一着しかない、自由で豊かで美しい発想がつまったこのジャケットに私の身を包んでもらって、このうえなくうれしかった」とつづり、番組で共演した際の写真もアップした。「

この投稿には、「いつもおしゃれですね」「面白いジャケット」「有美さん美しい」「ボロ布がこんな立派な洋服に使われるとは」「素敵ですね」などのコメントが寄せられた。

テレビ朝日系「報道ステーション」（月曜〜金曜・午後９時５４分）で金曜担当の徳永アナ。私生活では２００５年４月に内村と結婚。０９年６月に第１子女児、１３年１２月に第２子男児を出産した。