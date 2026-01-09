本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
1/9（金）
EUR/USD
1.1500（70.0億ユーロ）
1.1550（5.72億ユーロ）
1.1600（13.0億ユーロ）
1.1610（6.64億ユーロ）
1.1750（6.63億ユーロ）
1.1785（5.98億ユーロ）
1.1800（25.0億ユーロ）
USD/JPY
157.00（6.30億ドル）
158.00（7.50億ドル）
159.00（5.66億ドル）
GBP/USD
1.3350（5.12億ドル）
1.3400（3.30億ドル）
1.3500（3.60億ドル）
ユーロドルは1.1500に極めて大規模な期限設定があるほか、1.1800にもまとまった規模
ドル円は158円から159円にかけて設定
ポンドドルは1.3400に近い水準の設定
