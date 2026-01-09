県内の経営者が一堂に会する「新春賀詞交歓会」が９日、長野市で開かれました。“午（うま）年”の今年、企業のトップは、信州経済の行方をどう見ているのか。



県経営者協会主催の「新春賀詞交歓会」には県内企業のトップなど300人以上が集まりました。



「飛躍の年」とも言われる“午（うま）年”の今年、信州経済を支える企業のリーダーたちに今年のキーワードを聞きました。





ホクト 水野雅義社長「挑戦するということで『チャレンジ』という言葉を書かせていただきました。高市政権に変わって、前向きにいろいろな取り組みをしているということもあるので、これは企業にも同じことではないかなと思います。賃金の上昇は当然言われている中で、そこに対応していかなくてはいけない、じゃあ指をくわえて物事を見ていればいいかというと、そうはいかないという。何事にも挑戦していかなければいけないということに尽きるのかなと思っています」『AIの利活用』と書いたのは須坂市の製造業。オリオン機械 太田哲郎会長「人手不足、それからベースアップしていかないといけない、いろいろな人にまつわることがあるんですけど、われわれ製造メーカーも一次産業、二次産業もこれからやっぱり『AIの利活用』という部分が日本の唯一これから他国に勝てる条件になってくるのかなと。特に日中の政治の問題がありますが、ただ民間レベルではまだ大きな影響がどのくらい出てくるかは計り知れないものがありますけども。経済の方からお互いに信頼関係をつくっていくという役割がわれわれ産業人にとってはあるんじゃないかなと思っています」先行きの見えない物価高問題。消費者に身近な小売業は…。綿半ホールディングス野原 勇社長「『馬』ですね。私の干支でもあるんですけど、基本的に丙午は明るくさらに伸び上がる年とされているので、いい年に本来なるだろうなと考えています。物価高は続くんじゃないですかね。ただやっとこれで賃金の上昇もついてくるでしょうから、そうするとさらに弾みがついてくる流れがきていいんじゃないかなと思っています。（県内経済は）流れとしてはいい流れができるんじゃないかなと。年始の株高もそうですし、期待しながらやっていきたいと思います」去年までに燃料費や原材料の高騰で値上げに踏み切ったという食品メーカーは…。旭松食品 木下博隆社長「『旭』です。これからは人件費や国内の価格も上がってきますので、そういったインフレに対応すべく商品開発だとか、いろんな挑戦をしていくということで、新たな挑戦が始まるということで旭という文字にしています。お客さまに受け入れてもらえるような商品であり、マーケティングなりをして、価格転嫁をなるべく消費者の方に受け入れてもらえるような形で提供していきたいと思います」そして、１月1日に合併して誕生した八十二長野銀行は…。八十二長野銀行松下正樹頭取「人手不足の中で賃上げは避けて通れない経団連の方も物価と賃金の好循環を目指そうということで決議しているし各企業それを避けては通れない状況。地域経済を活性化していくためにはどうするかというと企業一社一社が強くなっていただくことが大切ですので、それに向けて何ができるかを考えながら行かなければいけない。人手不足はですね。全業種で発生しているのでそれを補うためには何をするかというとやはりIT化による効率だとかAIの活用は避けて通れない。そういった面も含めましてご支援できる体制を整えてやっていきたい」