Ｊ１神戸が９日、神戸市内でファン参加型の新体制発表会見を行った。昨年まで広島を指揮したミヒャエル・スキッベ新監督（６０）は「（百年構想リーグは）６カ月の短いシーズンですが、たくさんの試合がある。アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）もある。アグレッシブで情熱的なサッカーを見せたい」と意気込みを語った。

母国ドイツからの飛行機が降雪で遅れ、乗り継ぎのドーハで１日過ごして来日。この日午前の練習には間に合わず、会見直前に到着した。「ドーハで１日長く滞在したので、靴があまりスーツに合っていないでしょ」と、壇上でスエードのシューズを指してファンの笑いを誘った。荷物の中の靴をコーディネートする時間さえなかったと明かした。「明日、練習で選手に会うのが楽しみ」と話し「選手には、サッカーを楽しむことをもう一度、伝えたい。才能を出して、楽しむことを助けるのが私の仕事」と意欲に満ちていた。

昨年までの広島からライバル神戸に移り「神戸はクオリティーが高い印象。大迫、武藤ら、１人で試合を決められる選手がいる」と期待を寄せた。「吉田（孝行＝現清水監督）監督が築き上げたチームを踏襲し、アクセントを加えていければ」と、２０２３、２４年の連覇を達成したチームをさらに強大にすることを誓った。