奥さんに上から目線な言い方をしたり、モラハラ発言をしたりする男性もいますが、その逆パターンもあるようです。奥さんが旦那さんに対して高圧的な態度をとると、夫婦間のパワーバランスが偏り、最悪の場合離婚になることも……。今回は、妻のモラハラが原因で離婚に至った話をご紹介いたします。

妻のモラハラ

｢妻は育休が明けたら、すぐにフルタイム勤務で働き始めました。俺は定時で仕事を切り上げて、家事や育児をやっていたのですが……。

ある日、家事をしていた俺をじっと見てきた妻に『仕事と同じようにもっと段取りよくしたら？』『そっちのほうがスムーズだよ』と言われました。妻は仕事復帰してから以前よりも仕事熱心で、そのせいかこんな風に口調がきつくなったり、上から目線な発言をするようになったりと、変わってしまいましたね。ギクシャクすることが増え、妻とは離婚することになりましたよ｣（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ よかれと思って言ったことでも、相手にとっては不快な気持ちになることもあります。そういうことの積み重ねが、夫婦関係を悪化させてしまうでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。