私の気持ちなんて考えてくれない。不倫相手の彼に感じる“身勝手さ”
彼と一緒にいる時間は、確かに優しい。それなのに、ふとした瞬間に「私の気持ちは置き去りかも」と感じてしまうことがありませんか？不倫相手の彼に感じる“身勝手さ”は、怒りというより、静かな違和感として現れるもの。それは、わがままだからでも、依存しているからでもありません。まずは、そう感じた瞬間を整理してみましょう。
彼の都合が優先されることに気づいた
会えるかどうかは、いつも彼次第。急に呼ばれれば予定を空け、会えなくなっても理由を聞けない。「仕方ないよね」と自分を納得させながら、自分の予定や気持ちが後回しになっていると気づいたとき、彼の身勝手さが胸に残ります。
素直に気持ちを伝えると話を終わらせられる
素直に不安や寂しさを伝えたとき、「考えすぎだよ」「重くならないで」と返されると、責められているわけじゃないのに、自分の感情を“扱いにくいもの”として片づけられたように感じてしまうもの。その瞬間、「私の気持ちは考えてくれないんだ」と思ってしまうのは当然のことです。
優しさの中に“責任回避”の気配を感じる
「無理しなくていい」「期待しないでほしい」など、優しさの言葉であっても、「これ以上踏み込んでこないで！」と線を引かれたように感じることもあるでしょう。これは、彼があなたとの関係に責任を生じさせないための回避行動。それに気づいたとき、身勝手さとして心に残ります。
彼に身勝手さを感じるのは、あなたが自分の気持ちを大切にし始めたサイン。今すぐ無理に答えを出さなくてもいいし、すぐに離れる必要もない。ただ、「どこで苦しくなったのか」を見つめることが、あなた自身を守る一歩になります。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
