下腹より“腰横”が気になる人に。１日１セットで始める【くびれリセット】簡単ポーズ
立ちっぱなし、座りっぱなしの時間が長いほど、お腹まわりの筋肉は「使われないまま固まりやすい」状態に。だから運動しているつもりでも、くびれだけが戻らない…と感じることがあります。そこで取り入れたいのが、ヨガの簡単ポーズ【立位の三日月のポーズ】。体を大きく動かさず、呼吸とともに体側を伸ばすことで、眠っていた腹斜筋と体幹をじわっと目覚めさせるのが特徴です。
立位の三日月のポーズ
（１）両脚を肩幅くらいに開いて床の上に立ち、手のひらを胸の前で合掌して、息を吸いながら合掌したまま腕を上げる
（２）息を吐きながらゆっくりと左方向に上半身を傾ける
▲背骨を長く上に引っ張って伸ばすような意識でお腹を引き上げます
（３）息を吸いながら手を離して右手を下方向に伸ばす
（４）息を吐きながら右手を元に戻して左手と重ねる
（５）息を吸いながら上半身をセンターに戻す
続けて反対側も同様に実践します。なお、上半身を傾けるときは勢いで横に伸びるのではなく、斜め上方向に上半身全体を伸ばすイメージ。「胸と体、腕がきちんと伸びていることを感じること」を意識しましょう。くびれづくりは、強く鍛えるより「正しく使う」ことが近道。体の内側が伸びる感覚を無理なく積み重ねてみてください。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞
