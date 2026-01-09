増えた体重が戻っていかない…。正月明けの“代謝低下”から抜け出す簡単ダイエットテク
正月明け、食事量はもう普段に戻しているのに「体が重い」「体重が微妙に落ちない」と感じていませんか？それ、体がまだ“省エネモード”のままなのかもしれません。長い休みで活動量や生活リズムが変わると、体は無意識のうちに代謝を落として対応します。だから必要なのは、代謝が動き出しやすい状態へ戻すこと。そこで今回は、“代謝が低下している感覚”から抜け出すための簡単ダイエットテクを紹介します。
まずは「体が冷えていること」に気づくところから
暖房の効いた室内にいるのに、手足が冷たい。動いているのに体の芯が温まらない。そんな感覚があるなら、代謝が鈍っているサインかもしれません。
正月中は活動量が減り、血流や筋肉の動きが最小限になりがち。その状態が続くと、体は“今は燃やさなくていい”と判断しやすくなります。まずは、日常の中で感じる冷えや巡りの悪さに気づくことが、立て直しの第一歩です。
朝の“温活”で代謝スイッチを入れ直す
起きてすぐの体は、まだエンジンがかかっていない状態。冷たい飲み物や甘いものをいきなり入れると、内臓がびっくりして代謝が上がりにくくなります。白湯や温かい飲み物をゆっくり飲むなど、体の内側から温度を上げる動作を朝のルーティンに。これだけで血流が動き出し、日中の消費モードに入りやすくなります。
「頑張る運動」より“動きを戻す”意識を
代謝を上げようと、急にハードな運動を始める必要はありません。正月明けは、まず“止まっていた動き”を戻すことが大切。通勤や家事の合間に軽く歩く、ストレッチで関節を動かす、姿勢を整える。こうした小さな動きの積み重ねが、筋肉のスイッチを自然に入れ、消費しやすい体へ導いてくれます。
体重より「体の軽さの感覚」を目安にする
数字だけを追いかけると、焦りがストレスになり、逆に代謝を下げてしまうことも。なので、「夕方の脚の重さが減った」「冷えを感じにくくなった」「朝の動きが楽になった」など、体の軽さや巡りの変化を目安にしてみてください。代謝は感覚の変化として先に表れ、体重はあとからついてきます。
増えた体重が戻らないとき、体は「整えてほしい」というサインを出しています。冷えに気づき、温度を戻し、動きを少しずつ増やすことで“燃えやすい体”を取り戻していきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞ ※本記事の画像は生成AIで制作しています
