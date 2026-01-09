ロックバンド「DOES」は9日、ボーカル・ギターの氏原ワタル(48)が体調不良のため、一定期間療養に専念すると発表した。これに伴い、11日の台北公演は延期となる。

バンドの公式Xで「この度、ロックバンド「DOES」のボーカル・氏原ワタルですが、体調不良が確認されたため、一定期間療養させていただくこととなりました」と発表。

続けて「これに伴い、2026年1月11日（日)台北THE WALL MUSICで開催を予定していたDOES Tour 2025-2026「独歩行脚〜烈音亜細亜篇〜」台北公演は延期とさせていただきます」とし、「楽しみにされていたお客様におかれましては、誠に申し訳ございません。ご理解いただけますようお願い申し上げます」と伝えた。

DOESは2000年に福岡県で結成。06年9月にメジャーデビューを果たした。16年9月の東京公演を最後に活動休止し、20年1月に活動再開を発表した。

「曇天」「バクチ・ダンサー」などの楽曲はアニメおよび劇場版「銀魂」の主題歌に起用されており、幅広い層から人気を博している。