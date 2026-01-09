大阪はびきの観光局が６日に公式インスタグラムを更新。「〜メジャー大投手の凱旋〜」として、大阪府羽曳野市出身でパドレスのダルビッシュ有投手の来訪を報告した。

「Ｔｈａｎｋ ｙｕｕｕｕｕｕｕｕｕｕｕ ｆｏｒ ｃｏｍｉｎｇ！」と英語でつづったように、日米通算２０８勝右腕の神対応に感激。「１月４日、はびきのビジターセンターが今年最初の営業を開始した直後、なんと！まあ！郷土のスーパースターダルビッシュ有投手がご来館されました！まさかの出来事にスタッフ全員が硬直状態！勇気を振り絞りお声をかけさせてもらったところ、めちゃめちゃ気さくに話してくれました！」と記した。

ビジターセンターで地元の特産品であるイチジクのワインなどを購入したダルビッシュに「ありがとうございました」と感謝すると同時に、オフに受けた右肘手術について「今後のリハビリが順調に進むことを心より願っています」として締めた。

同センターの投稿にはフォロワーから「羽曳野の大スターですね」「ダルビッシュさんのお人柄が垣間見れますね 突然の訪問、職員の皆さま感無量ですね」「地元に、帰っていたのですね すごーい」「地元・羽曳野愛がほんまに滲み出てますやん！」などとコメントが寄せられた。

ダルビッシュは年末に久しぶりの帰国をＳＮＳで報告。その後は都内で日本の外食チェーンやラーメンを堪能する様子や、年明けには羽曳野市での墓参りや母校を訪問する様子などを投稿していた。