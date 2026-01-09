1月12日に『欽ちゃん＆香取慎吾の第101回全日本仮装大賞』（日本テレビ系）が放送される。放送を目前にし、MCの萩本欽一と香取慎吾のツーショットが公開。その2人の姿が話題となっている。

「同番組は1979年12月にスタートし、2025年1月13日には第100回の節目を迎えました。当初は萩本さんのみでMCを担当していましたが、2002年から香取さんが加わりました。2人のバランスの取れた掛け合いは番組の代名詞でもあります」（テレビ局関係者）

放送にあたって『新しい地図』の公式Xが更新され、2人の最新ショットが公開された。萩本は金色のスーツに、赤いジャケットを羽織った華やかな姿に。香取は全身白地のスーツで清潔感のある装いだ。2人は笑顔でガッツポーズを決め、101回目を迎える番組への気合いも見てとれる。

そんな2人の姿はSNSでも話題に。番組の放送を楽しみにする声とともに、2人の体格差が一目瞭然のツーショットに驚きの声も上がっていた。

《知ってる欽ちゃんとちがうんだけど》

《欽ちゃん小さくなった感じだなぁ》

体格のいい香取の隣に佇む萩本の“小柄さ”が際立った。萩本も84歳となり、高齢ゆえの衰えを不安視する声も出ていると、前出のテレビ局関係者は明かす。

「2025年1月に放送された同番組の100回大会では、萩本さんも張り切って進行を務めていました。しかし、出演者のパフォーマンスに対して、厳しめのコメントを連発。その発言には批判もあがったのです。さらに、2025年8月に放送された『24時間テレビ』での『全日本仮装大賞チャリティSP』ではその厳しさが審査員にも向けられ、『話が長い』と一蹴するなど、欽ちゃん節が炸裂していました」

2021年の第98回大会で「今回で私、この番組終わり」と、番組を退くことを示唆した萩本。その後、発言を撤回し、現在は意欲を再び燃やしているようだ。

「放送101回目を迎えるにあたりスポーツ紙のインタビューに答えた萩本さんは、100回目の放送で、『欽ちゃんに会いに来ました』と、世代を超えて仮装大賞に参加するファンが多くいたことを振り返りました。『幸せな気持ちになった』と明かし、こうしたファンの存在が萩本さんの原動力になっていることは間違いないでしょう。舞台に立ち続ける意味を見出したようでした」（前出・テレビ局関係者）

“生涯現役”を貫く覚悟かもしれない。