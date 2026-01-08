嬉しいのに、先が見えない。不倫相手との未来が苦しくなる瞬間
不倫相手の彼と会える日は楽しみで、連絡が来ると心が救われる。その気持ちは、否定しなくていいし、誰にも奪われるものではありません。それでも、ふと未来のことを考えた瞬間、呼吸が浅くなるような苦しさがやってくることがあります。それは今の幸せと現実のあいだで揺れる心の反応です。
まずは、その“瞬間”を一緒に見つめてみましょう。
未来の話題をしたいのに言葉が詰まってしまう
「この先どうしたい？」「いつか一緒に暮らせたら…」などの言葉が頭に浮かんでも、口には出しづらいもの。言ったことで関係が崩れるかもしれない不安もあるでしょう。未来の話題で沈黙が生まれた瞬間、自分の気持ちがどこにあるのか、わからなくなることがあります。
楽しい時間ほど、終わりの影がよぎる
一緒にいる時間は幸せなのに、帰り道になると胸の奥が重たくなる。「この幸せには期限があるのかな」と思った途端、さっきまでの笑顔が遠いものに感じてしまうのです。幸せのあとに来る静けさが、未来の不確かさを際立たせることもあります。
“もしも”を考えると、現実が押し寄せる
もし彼が離婚を選ばなかったら。もしこの先、関係が変わらなかったら。そんな“もしも”の先にある未来を想像すると、期待と同じくらい、怖さや罪悪感、曖昧さが押し寄せてくることがあります。それは、未来を望んでいるからこそ揺れる気持ちです。
不倫相手との未来が見えなくて苦しくなるのは、“今の幸せが本物だった”証拠とも言えます。それに答えを急がなくても大丈夫。未来を考える余地を持てた自分を、まずは認めてあげてください。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
