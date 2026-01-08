腰まわりの贅肉が落ちにくい40代へ。１日５セット【体幹が目覚める】簡単ポーズ
年齢を重ねるほど落ちにくくなる、腰まわりのもたつき。食事や運動を意識しても変化を感じにくいのは、“体幹が眠ったまま”になっているサインかもしれません。そんなときに取り入れたいのが、ヨガの簡単ポーズ【ダンダヤーマナバーマンアーサナ】。姿勢の土台に働きかけて腰まわりの印象づくりを後押しします。
ダンダヤーマナバーマンアーサナ
（１）床に四つん這いになって、左腕を前方にまっすぐ伸ばす
（２）続けて右脚を後方にまっすぐ伸ばす
（３）伸ばした腕と脚を同時にゆっくり引き寄せて（１）に戻る
続けて反対側も同様に行い、“１日あたり５セットを目標”に実践します。なお、（３）の伸ばした腕と脚を引き寄せる動作がキツいなら、（２）の後に（１）に戻る形でOK。バランスが左右どちらかに偏っていたり、腕と脚を伸ばしきらずに曲がっていたりしないように注意しましょう。体幹が少しずつ目覚めると、姿勢のクセが整い、腰まわりのラインにも“良い変化”が芽生えてくるもの。負担のない範囲で、今日からゆるく始めてみてください。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
