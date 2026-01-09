CHiCO with HoneyWorksが、再始動ツアーを目前に「ラブホイッスル」を配信限定EPをリリースした。

ツアー開催を目前に控え、CHiCO with HoneyWorksのライブ定番楽曲「ラブホイッスル」のリリックビデオが公開された。「ラブホイッスル」は2018年にリリースされ、キャッチーなメロディと観客が“ホイッスルを吹く”参加型パフォーマンスで、長年ライブを盛り上げてきた代表曲のひとつだという。今回公開されたリリックビデオでは、楽曲が持つ楽しさや高揚感をよりダイレクトに体感できる映像作品に仕上がっているとのこと。

さらに、リリックビデオ公開に先駆けて、配信限定EP『ラブホイッスル Special Edition』もリリースされた。本作には、「ラブホイッスル」と、2025年に発表された続編楽曲「ラブホイッスル Alert！」の2曲に加え、再始動のタイミングで公開されたスタジオライブ音源を収録。ライブさながらの臨場感と熱量をそのままパッケージした内容となっている。

そしていよいよ、2026年1月11日より東名阪のZeppを巡る再始動後初の全国ツアーがスタートする。

◾️配信限定EP『ラブホイッスル Special edition』

配信：https://cwhw.lnk.to/LoveWhistle_SE ▼収録曲

ラブホイッスル

ラブホイッスル Alert！

color (2025.08.06 Premium Studio Live)

プライド革命 (2025.08.06 Premium Studio Live)

世界は恋に落ちている (2025.08.06 Premium Studio Live)

乙女どもよ。 (2025.08.06 Premium Studio Live)

くすぐったい。 (2025.08.06 Premium Studio Live)

決戦スピリット (2025.08.29 Premium Studio Live)

戦場の華 (2025.08.29 Premium Studio Live)

世界は恋に落ちている -Acoustic ver- (2025.08.29 Premium Studio Live)

◾️＜LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Zepp tour 2026＞ 2025年

1月​11日（日）大阪・Zepp Osaka Bayside

1月12日（月・祝）愛知・Zepp Nagoya

1月18日（日）東京・Zepp DiverCity

※全会場ソールドアウト

詳細：https://www.chicoxxx.com/live/detail/?liveid=54239&artist=cwhw