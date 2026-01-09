CLAN QUEEN、最新ワンマンライブから「サーチライト」ライブ映像公開
CLAN QUEENが、＜2nd ONE MAN TOUR “NEBULA”＞の追加公演である神奈川・KT Zepp Yokohama公演より「サーチライト」のライブ映像を公開した。
このツアーは2ndアルバム『NEBULA』を冠したツアーで、ライブの熱狂を垣間見ることの出来る映像となっているとのこと。
そんなCLAN QUEENは、2026年の4〜5月に全国ツアー＜CLAN QUEEN ONE MAN TOUR 2026＞を開催する。会場は東名阪Zepp、さらにはワンマンライブ初開催となる北海道・札幌、福岡の全5都市となる。本日18時には4月18日開催の福岡追加公演も発表された。チケットはローソンチケット先行受付実施中だ。
◾️＜CLAN QUEEN ONEMAN TOUR 2026＞
2026年
4月11日（土）北海道 PENNY LANE 24
OPEN 16:00 / START17:00
4月19日（金）福岡 BEAT STATION
OPEN 16:30 / START 17:00
5月8日（金）愛知 Zepp Nagoya
OPEN 18:00 / START 19:00
5月10日（金） 大阪 Zepp Osaka Bayside
OPEN 17:00 / START 18:00
5月15日（金）東京 Zepp DiverCity
OPEN 18:00 / START 19:00
▼追加公演
2026年4月18日（土）福岡BEAT STATION
OPEN 16:30 / START 17:00
チケット
・料金：\6,500+1D
ローソン先行：https://l-tike.com/clanqueen/
受付期間：〜2026年1月22日（木）23:59
◾️イベント出演情報
2026年
◆＜SPACE SHOWER NEW YEAR LIVE NEW AGE RIOT＞
2026年1月12日（月・祝）東京ガーデンシアター
開場16:00/開演17:00
w / PEOPLE 1 , シンガーズハイ
詳細：https://l-tike.com/st1/clanqueen-new-age-riot
◆＜802 Jungle Attack Vol.8＞
2026年2月3日（火）GORILLA HALL OSAKA
18:00 OPEN / 18:45 START
w / Chevon , Fear, and Loathing in Las Vegas
詳細：https://funky802.com/site/pickup_detail/8053
◆＜Vポイント presents ツタロックフェス2026＞
2026年3月22日（日）千葉・幕張メッセ4・5・6・7ホール
チケット：https://eplus.jp/tsutarockfes/
◆＜EIGHT BALL FESTIVAL 2026 supported by GROP
2026年3月28日（土）CONVEX岡山
開場11:00 / 開演11:30
チケット：https://eightballfestival.jp
◆＜SENDAI PIT 10th Anniversary Special 「LIVE STORAGE」 supported by Date fm RAD〜Radio All Day〜
2026年4月5日（日）宮城・仙台PIT
w / 凛として時雨
チケット：https://w.pia.jp/t/pit-livestorage/
関連リンク
◆CLAN QUEEN オフィシャルサイト
◆CLAN QUEEN オフィシャルYouTubeチャンネル
◆CLAN QUEEN オフィシャルX
◆CLAN QUEEN オフィシャルInstagram
◆CLAN QUEEN オフィシャルTikTok