ExWHYZ、3rdシングル「GIVE YOU MY WORD」リリース決定＆ニュービジュアル公開
ExWHYZが、4月1日に3作目となるシングル「GIVE YOU MY WORD」をリリースすることを発表した。
4月1日同日に、東京 リキッドルームにて開催される＜ExWHYZ LIVE ‘GIVE YOU MY WORD’＞と同タイトルとなるシングル楽曲は、グループ史上でもトップクラスの美しさの際立つ現代的なダンスミュージックになっており、初回生産限定盤には、2025年8月にグループの3周年を記念し、LINE CUBE SHIBUYAにて開催しチケット即完となった＜ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future’＞のライブ映像をフル収録され、ドキュメント映像や副音声も収録されるとのこと。
また、合わせて赤いモードなスタイリングを纏った2026年第1弾となるニュービジュアルも公開されたのでチェックしてみてはいかがだろうか。
◆ ◆ ◆
◾️maho [ExWHYZ] コメント
昨年、いただいたときから大好きな曲です。この曲のことをわたしはとても好きだ、という事実が、めまぐるしい時の中でも、ちゃんと自分に帰ってこれるひとつの拠り所でした。この曲を好きなわたしを忘れずにいたいです。みんなにも早くお届けしたいです。
◆ ◆ ◆
■3rdシングル「GIVE YOU MY WORD」
2026年4月1日（水）発売
CD購入：https://lnk.to/ExWHYZ_gymw_ec
▼収録内容
・CD収録曲※全形態共通
01_GIVE YOU MY WORD
02_未定
【初回生産限定盤】[CD+Blu-ray+PHOTOBOOK]
￥11,000（税込）品番：UPCH-89634
・Blu-ray収録内容
_Live Movie
ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future’
2025.08.02 LINE CUBE SHIBUYA
イマジン
xYZ
D.Y.D
Obsession
You & Me
WEEKEND
Universe
xANADU
BLAZE
ANSWER
Des Speeching
メトロノーム
FIRST STEP
Everything
NOT SORRY
Unknown Sense
フラチナサマー
Fleeting
Sweet & Sour
教えない
Shall We
ドラマ
Our Song
Wanna Dance
iD
STAY WITH Me
※初回生産限定盤のみ副音声
_ Document Movie
‘Our Step→Future’ [2025.08.02]
※初回生産限定盤のみ収録
【DVD盤】[CD+DVD]
￥\5,980（税込）品番：UPCH-80637
・DVD収録内容
_Live Movie
ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future’
2025.08.02 LINE CUBE SHIBUYA
【通常盤】[CD]
￥1,250（税込）品番：UPCH-80638
■＜ExWHYZ REVENGE TOUR ‘Wide Open Again’＞
2026年3月1日（日）HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3[埼玉]
OPEN 16:15 / START 17:00
2026年3月8日（日）長野CLUB JUNK BOX[長野]
OPEN 16:15 / START 17:00
2026年3月21日（土）金沢RED SUN
OPEN 17:15 / START 18:00
詳細：https://www.exwhyz.jp/news/detail/64610
■＜ExWHYZ LIVE ‘GIVE YOU MY WORD’＞
2026年 4月1日（水）恵比寿LIQUDROOM
OPEN 18:00 / START 19:00
詳細：https://www.exwhyz.jp/news/detail/64612
■＜ExWHYZ in th UK Tour＞
2026年1月29日（木） - The Fleece（ブリストル）
OPEN 18:30 / START 19:30
2026年1月30日（金） - The Kings Arms（マンチェスター）
OPEN 18:30 / START 19:30
2026年2月1日（日） - The Underworld（ロンドン）
OPEN 18:30 / START 19:30
詳細：https://www.exwhyz.jp/news/detail/61678
EN PAGE：https://www.wack.jp/posts/58135213
