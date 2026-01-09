ExWHYZが、4月1日に3作目となるシングル「GIVE YOU MY WORD」をリリースすることを発表した。

4月1日同日に、東京 リキッドルームにて開催される＜ExWHYZ LIVE ‘GIVE YOU MY WORD’＞と同タイトルとなるシングル楽曲は、グループ史上でもトップクラスの美しさの際立つ現代的なダンスミュージックになっており、初回生産限定盤には、2025年8月にグループの3周年を記念し、LINE CUBE SHIBUYAにて開催しチケット即完となった＜ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future’＞のライブ映像をフル収録され、ドキュメント映像や副音声も収録されるとのこと。

また、合わせて赤いモードなスタイリングを纏った2026年第1弾となるニュービジュアルも公開されたのでチェックしてみてはいかがだろうか。

◆ ◆ ◆

◾️maho [ExWHYZ] コメント

昨年、いただいたときから大好きな曲です。この曲のことをわたしはとても好きだ、という事実が、めまぐるしい時の中でも、ちゃんと自分に帰ってこれるひとつの拠り所でした。この曲を好きなわたしを忘れずにいたいです。みんなにも早くお届けしたいです。

◆ ◆ ◆

■3rdシングル「GIVE YOU MY WORD」

2026年4月1日（水）発売 CD購入：https://lnk.to/ExWHYZ_gymw_ec ▼収録内容

・CD収録曲※全形態共通

01_GIVE YOU MY WORD

02_未定 【初回生産限定盤】[CD+Blu-ray+PHOTOBOOK]

￥11,000（税込）品番：UPCH-89634 ・Blu-ray収録内容

_Live Movie

ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future’

2025.08.02 LINE CUBE SHIBUYA

イマジン

xYZ

D.Y.D

Obsession

You & Me

WEEKEND

Universe

xANADU

BLAZE

ANSWER

Des Speeching

メトロノーム

FIRST STEP

Everything

NOT SORRY

Unknown Sense

フラチナサマー

Fleeting

Sweet & Sour

教えない

Shall We

ドラマ

Our Song

Wanna Dance

iD

STAY WITH Me

※初回生産限定盤のみ副音声 _ Document Movie

‘Our Step→Future’ [2025.08.02]

※初回生産限定盤のみ収録 【DVD盤】[CD+DVD]

￥\5,980（税込）品番：UPCH-80637 ・DVD収録内容

_Live Movie

ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future’

2025.08.02 LINE CUBE SHIBUYA 【通常盤】[CD]

￥1,250（税込）品番：UPCH-80638

■＜ExWHYZ REVENGE TOUR ‘Wide Open Again’＞ 2026年3月1日（日）HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3[埼玉]

OPEN 16:15 / START 17:00 2026年3月8日（日）長野CLUB JUNK BOX[長野]

OPEN 16:15 / START 17:00 2026年3月21日（土）金沢RED SUN

OPEN 17:15 / START 18:00 詳細：https://www.exwhyz.jp/news/detail/64610

■＜ExWHYZ LIVE ‘GIVE YOU MY WORD’＞ 2026年 4月1日（水）恵比寿LIQUDROOM

OPEN 18:00 / START 19:00

詳細：https://www.exwhyz.jp/news/detail/64612

■＜ExWHYZ in th UK Tour＞ 2026年1月29日（木） - The Fleece（ブリストル）

OPEN 18:30 / START 19:30 2026年1月30日（金） - The Kings Arms（マンチェスター）

OPEN 18:30 / START 19:30 2026年2月1日（日） - The Underworld（ロンドン）

OPEN 18:30 / START 19:30 詳細：https://www.exwhyz.jp/news/detail/61678

EN PAGE：https://www.wack.jp/posts/58135213