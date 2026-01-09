¸µ¥°¥é¥É¥ë¡¦Æ£Çµ¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó»àµî µýÇ¯27ºÐ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/09¡Û2025Ç¯Ëö¤ò¤â¤Ã¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò°úÂà¤·¤¿¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆ£Çµ¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤¬¡¢1·î5Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£9Æü¡¢¿ÆÂ²¤¬Æ£Çµ¤µ¤ó¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û27ºÐ¸µ¥°¥é¥É¥ë¡¢À¸Á°¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Ä¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
Æ£Çµ¤µ¤ó¤ÎSNS¤Ë¤Ï¡ÖÆ£Çµ¤¢¤ª¤¤¤ÏÆ®ÉÂÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1·î5Æü¤ËÅ·ÌÀ¤òÁ´¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸Á°¤ÎºÝ¤Ï³§ÍÍ¤ËËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÆñ¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÆ£Çµ¤¢¤ª¤¤¤ÎÊì¤è¤ê¡Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼°¾ì¤Î¼Ì¿¿¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¤ËÂç¤ß¤½¤«¤ËÄ¾É®¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£Çµ¤µ¤ó¡£¡ÖÀµÄ¾¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç°úÂà¤Î±¿¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Ã¯¤âË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿·Á¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¤Î»ä¤Î¾õÂÖÅª¤Ë¤Ï¡¢±³¤Ç¤â¡ØÂç¾æÉ×¡Ù¤ä¡Ø¸µµ¤¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ç¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£7·î¤ËÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤Û¤ÜÂÎÄ´¤Î¤¤¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤ÈÂÎÄ´¤¬°¤¤¤Þ¤Þ¡¢Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°²½¤·¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Ê¿ÈÂÎ¤È¤ÎÀï¤¤¤òÆü¡¹Á÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾õ¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ£Çµ¤µ¤ó¤Ï1998Ç¯9·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÐÀî¸©½Ð¿È¡£2020Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2023Ç¯¤«¤éÉû°öÆ¬´Ö·ä¼ðáç¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¡£2024Ç¯8·î¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò°úÂà¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
