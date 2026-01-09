“声優界屈指のフォトジェニック”志崎樺音、美ボディ解放 1st写真集刊行決定
【モデルプレス＝2026/01/09】声優でアーティストの志崎樺音が、4月15日に1st写真集「タイトル未定（仮）」（講談社）を刊行することが発表。あわせて、先行イメージカットが解禁された。
本作は、かねてからそのビジュアルとスタイルにも注目が集まっていた志崎にとって初となる紙の書籍の写真集。撮影は、2025年秋に東京と軽井沢の2拠点で行われた。解禁されたのは、淡いグリーンのチュール素材のドレスを身にまとった志崎の色白の美しい肌が映えるカットや、ホテルの一室で部屋着でアンニュイな表情を見せるカットなど、これまでの志崎のイメージをさらに掘り下げた写真集への期待が早くも高まるものとなっている。
さらに、本作には自身初となるランジェリーカットを含む、写真集ならではの挑戦的なカットも複数シーン収録。写真集の発売にあわせて、4月26日に六本木蔦屋書店とアニメイト池袋PACKSにて発売記念イベントが開催されることも決定した。なお、詳細は公式SNSにて公開される。（modelpress編集部）
・タイトル：志崎樺音1st写真集「タイトル未定（仮）」
・撮影：菊地泰久
・発売日：2026年4月15日（水）
・仕様：A4サイズ、オールカラー、128ページ
・出版社：講談社
