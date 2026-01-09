BREIMENが、シンガーソングライター・TOMOOをフィーチャリングに迎えた新曲「ファンキースパイス feat.TOMOO」を本日配信リリースした。あわせて、MVを公開した。

本楽曲は、本日より放送開始となるTVアニメ『ハイスクール！奇面組』のオープニングテーマとして書き下ろされた一曲。BREIMENとTOMOOという、10年来の仲である両者による初の本格的なコラボレーションは、ファンクを基調にしながらも、リズムや構成が目まぐるしく展開するBREIMENらしい遊び心あふれるサウンドにより、明るくてクセになる新世代ファンクナンバーに仕上がっているという。

公開されたMVは、映像ディレクター・hamaibaが監督を担当。色彩豊かでテレビショーのレトロな質感と、思わず体が動き出すようなエネルギーに満ちた映像表現で、楽曲の持つファンキーさとハッピーなムードを存分に引き出した作品になっているとのこと。

◆ ◆ ◆

■BREIMEN・高木祥太（Vo,B） コメント

今回、この癖しかない名作『ハイスクール！奇面組』のOP制作のお話をいただき、まず大変嬉しく光栄に思っています。僕個人が作品から感じた、亜流で王道をゆく在り方や炸裂するエネルギーとバカらしさには、我々BREIMENというバンドとリンクする部分が多々あり、強く惹かれた部分でした。

根強いファンの皆様がいる本作品の再アニメ化という事で、うしろゆびだけはさされたくない気持ちもあり難航している中、ふと今回フィーチャリング参加のTOMOOちゃんと長い親交の中で、一緒に行くご飯は大体スパイス料理ばかりなことに気づきました。同時に、一堂零の名言「社会の歯車になれないなら、社会を楽しくする調味料になろう！」がピリリとハマり、そこからインスピレーションが広がっていった楽曲でございます。どうか癖になって頂けることを願っています。

◆ ◆ ◆

◾️TOMOO コメント

時を超えた『ハイスクール！奇面組』に、こんな形で関わらせていただくことができてとても嬉しく光栄です。BREIMENとの最初の出会いからもう10年経ついま気がついたのですが、わたしにとってBREIMENは青春なんだなあと。きっとそんなことも隠し味になって、黄金色にきらきら光る素直な嬉しさやエネルギーが曲の中で弾けている気がします。放送を楽しみにしています。

◆ ◆ ◆

◾️「ファンキースパイス feat.TOMOO」

配信開始日：2026年1月9日（金）

CD発売：2026年2月18日（水） 初回仕様限定盤 ©新沢基栄／集英社・奇面組 配信 配信：https://va.lnk.to/yfKK13

CD予約：https://va.lnk.to/yfKK13 【初回仕様限定盤】（アニメ絵柄スリーブ仕様）

品番：BVCL-1518 POS：4547366790825

価格：1,650円（税込）

※特別ブックレット付 ▼収録楽曲

1.ファンキースパイス feat.TOMOO

2.ソングライター feat.TOMOO

3.ファンキースパイス feat.TOMOO（Anime Version）

4.ファンキースパイス feat.TOMOO（Instrumental）

5.ソングライター feat.TOMOO （Instrumental） ▼購入者特典

アニメイト：ましかくブロマイド（アニメイラスト仕様）

Amazon.co.jp：メガジャケ（アニメイラスト仕様）

セブンネット：ピック(アニメイラスト仕様)

全国共通特典：オリジナルステッカーシート

※数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※＜全国共通特典＞対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインサイトにて商品カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

◾️TVアニメ『ハイスクール！奇面組』

全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて2026年1月9日より毎週金曜23時30分から放送開始！ ▼イントロダクション

令和の時代にハイテンションなギャグアニメ放送決定！

個性的なキャラ達と共に疲れを笑い飛ばそう 原作は1980年、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて『３年奇面組』として連載が始まり、キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題されるという、斬新な作品で大ヒットした。さらに1985年からはTVアニメも放送され、一大ブームを巻き起こした。そんな『ハイスクール！奇面組』が、2026年・令和の時代に新たなアニメーションとして製作が決定！ 近年では映画『かくかくしかじか』『ベートーヴェン捏造』の監督を務めるほか、Perfumeや星野 源、藤井 風、Vaundyなど様々なアーティストのMVを手掛け、多岐にわたって活躍する関 和亮を監督に迎え、令和の時代感に沿った奇面組を描いていく。 “奇面”を個性ととらえて、プラスに変えて引き伸ばしていく奇面組の5人。

さらに “色男組” “番組” “腕組” “御女組”などおなじみの個性豊かなキャラたちも登場。

『ハイスクール！奇面組』で笑って、日々の疲れを吹き飛ばしていこう！ ▼ストーリー

一応中学に通う一堂 零、冷越 豪、出瀬 潔、大間 仁、物星 大の5人は、中学で留年するなど、それぞれが個性豊かでハチャメチャな性格をしており、周りからは名物集団“奇面組”として一目を置かれていた。 転校生の河川 唯はクラスメイトの宇留千絵と共に、“奇面組”の姿を目撃し、気になる存在として彼らと行動を共にするようになる。 また、一応中学には切出 翔率いる女子に人気の“色男組”、似蛭田 妖率いる不良グループ“番組”、雲童 塊率いるスポーツが得意な“腕組”、天野邪子率いるスケ番集団“御女組”など個性的な集団が集まっていた。 出会いからあっという間に時は流れ、彼らは新しい春を迎え―――。 ▼キャスト

一堂 零：関 智一

冷越 豪：武内駿輔

出瀬 潔：松岡禎丞

大間 仁：小林千晃

物星 大：戸谷菊之介

河川 唯：白石晴香

宇留千絵：長谷川育美

似蛭田 妖：岡本信彦

雲童 塊：小林裕介

天野邪子 ：M・A・O

切出 翔：佐久間大介

春曲 鈍：鳥海浩輔

伊狩増代：日笠陽子

若人 蘭：堀江由衣

石砂拓真：小西克幸

色音 好：速水 奨

事代作吾：杉田智和

真実一郎：今井文也

二階胴面一：榎木淳弥

織田魔利：愛美

物月珠美：石川由依

一堂啄石：上田燿司

一堂 霧：中村カンナ

一堂 ラッシー：岡田雄樹 ▼スタッフ

原作：新沢基栄（集英社「週刊少年ジャンプ」刊）

監督：関 和亮

アニメーションディレクター：西川鷹司

シリーズ構成：村越 繁

キャラクターデザイン：阿部由佳

色彩設計：キム・ミンソク

美術監督：AUSAN

撮影監督：堀川和人

編集：大野悟・堀川和人

音響監督：神保直史

音楽：岩粼 琢

劇中歌プロデュース：Night Tempo

アニメーションプロデューサー：石原直樹

企画・プロデュース：スロウカーブ

アニメーション制作：アニメーションスタジオ・セブン ▼WEB

TVアニメ『ハイスクール！奇面組』公式サイト：kimengumi.com

公式X（旧Twitter）：@kimengumi_anime

推奨ハッシュタグ：#ハイスクール奇面組

公式TikTok：@kimengumi_anime

◾️＜AVEANTING 2026＞ 2026年3月6日（金）

梅田BANANA HALL

開場18:30／開演19:00

(問)キョードーインフォメーション

TEL：0570-200-888(11:00〜18:00/日祝休業) 2026年3月7日（土）

名古屋JAMMIN’

開場17:30／開演18:00

(問)ジェイルハウス

TEL：052-936-6041(平日11:00〜15:00) 2026年3月13日（金）

DRUM Be-1

開場18:30／開演19:00

(問)キョードー西日本

TEL：0570-09-24241(11:00〜15:00（日曜日/祝日休） 2026年3月14日（土）

広島Reed

開場17:30／開演18:00

(問)HIGHERSELF

TEL：082-545-0082 (平日11:00-17:00) 2026年3月26日（木）

渋谷CLUB QUATTRO

開場18:00／開演19:00

(問)ホットスタッフ・プロモーション

TEL：050-5211-6077 (平日12:00〜18:00) BREIMENオフィシャル先行予約（全国共通・抽選）

11/28(金)18:00〜12/14(日)23:59

※12/19(金)13:00 当落発表

※入金期間：12/19(金)13:00〜12/23(火)21:00 ▼チケット

一般：6,500円

学割：4,500円

※ドリンク代別途

※＜スタンディング＞は整理番号付きとなります。

※チケットはお一人様4枚までのお申込みが可能です。（複数公演申込み可）

※転売チケットでの入場はできません。

※未就学児入場不可。小学生以上はチケットが必要。

※学割は、小学生、中学生、高校生、大学生、専門学生が対象となります。予備校の学生証は学校法人が定めたもののみとなります。会場で学生証の提示が必要となります。 ▼BREIMENオフィシャル2次先行予約（全国共通・抽選）

1月18日（日）23:59 まで

※1月23日（金）13:00 当落発表

https://eplus.jp/breimen/