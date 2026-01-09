Age Factory、3月にファンクラブ限定ワンマンツアー開催決定
Age Factoryが、ファンクラブ「AGE APARTMENT」の開設2周年を記念し、ファンクラブ会員限定のワンマンツアーを3月に東名阪で開催することを発表した。
今回のツアーは、ファンクラブ会員のみが参加できるクローズドな公演となり、各地で特別なステージが予定されているという。本日よりチケットの受付がスタートしたので、ぜひチェックしていただきたい。
なお「AGE APARTMENT」では、チケット先行受付のほか、各メンバーによるPodcastやブログ、過去のワンマンライブ映像の全編配信、Vlog配信など、会員限定コンテンツを楽しむことができる。
◾️＜Age Factory presents “AGE APARTMENT TOUR 2026”＞
2026年
3月3日（火）UMEDA CLUB QUATTRO
OPEN 18:30 / START 19:30
前売りチケット：4,200円（税込・ドリンク代別／全自由／オールスタンディング）
お問い合わせ：サウンドクリエーター
TEL：06-6357-4400（平日12:00〜15:00 ※祝日を除く）
3月4日（水）NAGOYA CLUB QUATTRO
OPEN 18:30 / START 19:30
前売りチケット：4,200円（税込・ドリンク代別／全自由／オールスタンディング）
お問い合わせ：JAIL HOUSE
TEL：052-936-6041（平日11:00〜15:00）
3月12日（木）KAWASAKI CLUB CITTA’**
OPEN 18:30 / START 19:30
前売りチケット：
・1Fスタンディング 4,200円（税込・ドリンク代別）
・2F指定席 4,700円（税込・ドリンク代別）
お問い合わせ：ホットスタッフ・プロモーション
TEL：050-5211-6077（平日12:00〜18:00）
▼FC先行（抽選）
受付期間：1月9日（金）21:00〜1月18日（日）23:59
受付URL：https://agefactory.bitfan.id/
※同伴者もファンクラブへの入会が必要となります。
