Age Factoryが、ファンクラブ「AGE APARTMENT」の開設2周年を記念し、ファンクラブ会員限定のワンマンツアーを3月に東名阪で開催することを発表した。

今回のツアーは、ファンクラブ会員のみが参加できるクローズドな公演となり、各地で特別なステージが予定されているという。本日よりチケットの受付がスタートしたので、ぜひチェックしていただきたい。

なお「AGE APARTMENT」では、チケット先行受付のほか、各メンバーによるPodcastやブログ、過去のワンマンライブ映像の全編配信、Vlog配信など、会員限定コンテンツを楽しむことができる。

◾️＜Age Factory presents “AGE APARTMENT TOUR 2026”＞ 2026年

3月3日（火）UMEDA CLUB QUATTRO

OPEN 18:30 / START 19:30

前売りチケット：4,200円（税込・ドリンク代別／全自由／オールスタンディング）

お問い合わせ：サウンドクリエーター

TEL：06-6357-4400（平日12:00〜15:00 ※祝日を除く） 3月4日（水）NAGOYA CLUB QUATTRO

OPEN 18:30 / START 19:30

前売りチケット：4,200円（税込・ドリンク代別／全自由／オールスタンディング）

お問い合わせ：JAIL HOUSE

TEL：052-936-6041（平日11:00〜15:00） 3月12日（木）KAWASAKI CLUB CITTA’**

OPEN 18:30 / START 19:30

前売りチケット：

・1Fスタンディング 4,200円（税込・ドリンク代別）

・2F指定席 4,700円（税込・ドリンク代別）

お問い合わせ：ホットスタッフ・プロモーション

TEL：050-5211-6077（平日12:00〜18:00） ▼FC先行（抽選）

受付期間：1月9日（金）21:00〜1月18日（日）23:59

受付URL：https://agefactory.bitfan.id/

※同伴者もファンクラブへの入会が必要となります。