元グラドル・藤乃あおいさん27歳で死去 希少がんで闘病 引退した矢先
2025年末をもって芸能活動を引退した元グラビアアイドルの藤乃あおいさんが、1月5日に亡くなっていたことが分かった。27歳だった。9日に藤乃さんのエックス、インスタグラムを通じて実母が投稿した。
【写真】藤乃あおいさん引退前最後の投稿
9日に藤乃さんのエックスアカウントを通じ「ご報告 藤乃あおいは闘病生活を送っていましたが、1月5日に天明を全うしました。生前の際は皆様に本当にお世話になりました。有難う御座いました。（藤乃あおいの母より）」と、発表された。
藤乃さんは2020年7月にデビュー。同年発売の1stイメージビデオ『w.a.l.k!』は、グラビアアイドル・イメージビデオ年間売り上げで1位を獲得した。数々の雑誌グラビアも飾り、人気となった。ところが24歳だった2023年4月、希少がん「副咽頭間隙腫瘍」を公表し、治療に専念することに。2024年8月に芸能活動を再開した。昨年3月末で所属事務所を退所し、フリーで活動していたが、同7月、年内での芸能活動引退を表明していた。
大みそかには、直筆の長文メッセージをSNSに投稿し、予定通り引退を表明。「正直このような形で引退の運びになったことは、めちゃくちゃ悔しいです。私自身もそうですし、誰も望んでいた形とは違うのではないかと思っています」と悔しさをにじませつつも、「7月に地元に帰ってからは、ほぼ体調のいい日はなく、ずっと体調が悪いまま、全ておいて悪化していく一方で、本当にいつ何が起きてもおかしくないギリギリの身体との戦いを日々送っております」と予断を許さない状況が続いていることを明かしていた。
引用：「藤乃あおい」インスタグラム（＠fujin_oooo）
【写真】藤乃あおいさん引退前最後の投稿
9日に藤乃さんのエックスアカウントを通じ「ご報告 藤乃あおいは闘病生活を送っていましたが、1月5日に天明を全うしました。生前の際は皆様に本当にお世話になりました。有難う御座いました。（藤乃あおいの母より）」と、発表された。
大みそかには、直筆の長文メッセージをSNSに投稿し、予定通り引退を表明。「正直このような形で引退の運びになったことは、めちゃくちゃ悔しいです。私自身もそうですし、誰も望んでいた形とは違うのではないかと思っています」と悔しさをにじませつつも、「7月に地元に帰ってからは、ほぼ体調のいい日はなく、ずっと体調が悪いまま、全ておいて悪化していく一方で、本当にいつ何が起きてもおかしくないギリギリの身体との戦いを日々送っております」と予断を許さない状況が続いていることを明かしていた。
引用：「藤乃あおい」インスタグラム（＠fujin_oooo）