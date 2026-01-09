Bialystocksが、2026年7月15日に自身初となる日本武道館公演を開催することを発表した。

本日＜Bialystocks 2+5 ツアー＞ファイナルとなるZepp DiverCity(TOKYO)公演を開催したBialystocks。そのステージ上で、日本武道館公演の開催が明らかにされた。

2025年、Bialystocksは全国19箇所を巡る＜二人編成ツアー2025＞を開催し、全公演ソールドアウトを記録。年末から年明けにかけては、サポートメンバー5名を迎えた7人編成によるZeppツアー＜Bialystocks 2+5 ツアー＞を行い、バンドとしての表現を大きく広げてきた。

2026年には、約1年2ヶ月ぶりとなる新曲を発表。TVアニメ『違国日記』のエンディングテーマとして書き下ろされた現在配信中の新曲「言伝」に加え、1月14日放送開始のフジテレビ系連続ドラマ『ラムネモンキー』では、主題歌「Everyday」および劇伴音楽を担当するなど存在感を示している。こうした一連の活動を経て発表されたのが、今回の日本武道館公演だ。

日本武道館公演のチケットのオフィシャル先行は、1月9日21時より受付開始。詳細は特設サイトにて。

＜Bialystocks 単独公演 於:日本武道館＞

2026年7月15日(木)

東京・日本武道館

開場 17:30 / 開演18:30 チケット情報

座席/ 料金：指定席 9,500円(税込) オフィシャル1次先行：2026年1月9日(金)21:00 〜 2026年2月2日(月)23:59

受付URL：https://eplus.jp/bialystocks/ 特設サイト：https://bialystocks.com/budokan/

配信シングル「言伝」

2026年1月5日リリース

配信リンク：https://bialystocks.lnk.to/kotodute