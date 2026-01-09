“声優界屈指のフォトジェニック”志崎樺音、1st写真集で美BODY解放【先行カット解禁】
声優でアーティストの志崎樺音（しざき・かのん）の1st写真集が、4月15日（水）に講談社から刊行されることが発表された。これまでそのビジュアルとスタイルでも注目を集めてきた志崎にとって、今回が初となる紙の書籍形式の写真集となる。
【写真集カット】志崎樺音がドレスをまとい…色白の美肌が際立つ
撮影は昨秋、東京と軽井沢の2拠点で実施。都市の洗練された空気感と、自然に包まれた軽井沢という対照的なロケーションの中で、これまで見せてこなかった志崎の新たな表情を切り取っている。このたび解禁されたのは、淡いグリーンのチュール素材のドレスに身を包み色白の美肌が際立つ姿や、ホテルの一室で部屋着姿のままアンニュイな表情を浮かべるカット。いずれも、フォトジェニックな志崎の魅力をさらに掘り下げている。
本作には、写真集ならではの挑戦として、自身初となるランジェリーカットも収録。128ページというボリュームで繊細さと大胆さが同居するビジュアルを通して、志崎の“いま”の魅力を余すところなく収めた一冊に仕上がっている。
写真集の発売を記念し、4月26日には六本木蔦屋書店とアニメイト池袋PACKSでイベントを開催することも決定した。
志崎はガールズバンドプロジェクト『BanG Dream!』発のバンド『Roselia』でキーボードを担当し、白金燐子役を務める声優として知られる。重厚感のあるバンドサウンドと繊細なキャラクター表現で支持を集め、声優活動にとどまらず、ソロアーティストとしても楽曲制作やライブ活動を精力的に展開してきた。本日1月9日には、自身初となるワンマンライブを成功させるなど、活動の幅をさらに広げている。
