1月8日、板野友美がInstagramを更新した。

【写真】頬を寄せ合ったウインクSHOTなども公開

板野は、自身のInstagramアカウントにて、「ちゃんみなと」「実は前住んでたお家がご近所さんで 『え！ともちんさんですよね？』って声掛けてくれたのがきっかけで」とコメントし、昨年大晦日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』の舞台裏で、出場歌手のちゃんみなと撮影した仲良し2SHOTを複数掲載した。

また、過去にはちゃんみなのライブに訪れていたことにも触れ、「圧巻のパフォーマンス力にやられました」と振り返りつつ、「一緒にヘビロテ踊ってくれたのは、、、tiktokに載せます」と告知していた。

この投稿に対し、ファンからは、「素敵なツーショット」「大好きな2人」「可愛すぎる」「癒し」「楽しそう」などの反響が集まっている。

板野はかつてAKB48の1期生メンバーとして活躍し、現在は芸能活動やブランドのディレクターを務めるなど、活躍の幅を広げている。『第76回NHK紅白歌合戦』では、AKB48のOGメンバーとして出演し、パフォーマンスを行っていた。

画像出典：板野友美オフィシャルInstagramより