横顔が美しいと思う「20代男性俳優」ランキング！ 「新田真剣佑」を抑えた堂々の1位は？
表情豊かな演技とは対照的に、横顔にはその人の静かな魅力がにじみ出るもの。洗練された輪郭やシルエットに多くの視聴者が魅了されています。
All About ニュース編集部は12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×20代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「横顔が美しいと思う20代男性俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、俳優の新田真剣佑さんです。ファッション雑誌『ViVi』（講談社）の名物企画「国宝級イケメンランキング」で1位に輝いたこともある顔面偏差値の高さを誇ります。ネイティブレベルの英語力を持ち、全世界で配信されたNetflixシリーズ『ONE PIECE』では、ロロノア・ゾロ役を好演。
最近では約9年ぶりの日曜劇場出演となる『19番目のカルテ』（TBS系）や、10年ぶりの登場となった『ちはやふる めぐり』（日本テレビ系）など、ドラマの復帰作が話題となりました。
回答者からは「顔立ちがはっきりしているから」（20代女性／大阪府）、「目鼻立ちがよくEラインが綺麗」（20代女性／京都府）、「テレビで見た時綺麗だったから」（10代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、俳優の横浜流星さんです。長いまつ毛と鼻筋の通った美しいフェイスラインが魅力で、大ヒット映画『国宝』のポスタービジュアルで見せた女形姿の横顔は、国宝級と大絶賛されました。
2025年に主演を務めたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、1年を通してストイックな役作りが話題に。病に伏した主人公を演じるために、約5kg減量して迫真の演技を見せました。
回答コメントでは「鼻が高いし、輪郭も良い」（20代女性／大分県）、「鼻筋が通っているから」（50代女性／愛知県）、「中性的で美しいから」（20代女性／愛知県）などの声が集まりました。
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
1位：横浜流星／126票
