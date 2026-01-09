「太鳳より太鳳」人気タレント、土屋太鳳とのツーショットに反響「似てるわぁやっぱ」「痩せたね」
物まねタレントでYouTuberの丸山礼さんは1月8日、自身のInstagramを更新。俳優の土屋太鳳さんとのツーショットを公開し、注目を集めています。
【写真】奇跡のダブル土屋太鳳ショット
丸山さんはこの写真について、「昨年もたくさんものまねさせていただいた太鳳様が 大追跡のセットで撮影日が被る最高な日に」と説明。さらに、ハッシュタグで「#並ぶと似てない謎」と記し、「今年も心と眼力込めてものまねさせていただきます」と意気込みを語りました。
この投稿にファンからは、「ん？どっちだ？？」「太鳳より太鳳」「似てるわぁやっぱ笑笑」「似てな過ぎて爆笑ww もう並ばない方がいい」「れいちゃん痩せたね」「太鳳ちゃん大好きだけど礼ちゃんも大好き 素敵」との声が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
【写真】奇跡のダブル土屋太鳳ショット
土屋太鳳さんとのツーショット披露丸山さんは、「土屋太鳳様のお導き 大晦日の #ザワつく大追跡 ご覧いただきありがとうございました！」とつづり、1枚の写真を掲載しました。ピンクのトレンチコートを身に着けた土屋さんと、黒いベスト姿の丸山さんが同じポーズで並んでいます。
この投稿にファンからは、「ん？どっちだ？？」「太鳳より太鳳」「似てるわぁやっぱ笑笑」「似てな過ぎて爆笑ww もう並ばない方がいい」「れいちゃん痩せたね」「太鳳ちゃん大好きだけど礼ちゃんも大好き 素敵」との声が寄せられています。
俳優としても活躍土屋さんや、お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次さんらの物まねで脚光を浴びた丸山さん。2025年は、大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合）に俳優として出演するなど、マルチな才能を発揮していました。2026年2月からはミュージカル『レイディ・ベス』にも出演が決まっており、今後の活躍も楽しみですね。
(文:勝野 里砂)