治安がいいと思う「長崎県の自治体」ランキング！ 2位「佐世保市」を抑えた1位は？【2025年調査】
公共施設や公園がいつもきれいに整えられている光景は、外から見れば「しっかり守られている安心感」につながります。治安面でのポジティブなうわさがある、イメージのいい街にスポットを当てました。
All About ニュース編集部では、2025年12月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「治安がいい自治体に関するアンケート」を実施しました。その中から、治安がいいと思う「長崎県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ハウステンボスで訪れて、良い人が多かった。町の外観も良かった」（20代女性／福岡県）、「昔付き合った彼女が佐世保出身でとてもいい場所と聞いていた」（40代男性／大阪府）、「観光地であり、見回りも整備され犯罪を起こしそうな人が少ないと思われるから」（20代女性／岡山県）といった声が集まりました。
回答者からは「長崎県に住んでいた事があり、生活している時に特に大きな事件や治安が悪いと感じた事はありませんでした」（20代女性／大阪府）、「長崎には母方の実家があり、小さい頃は毎年、最近ではお盆の際に出向くのですが、海に近いということもあり穏やかな環境と都心部では栄えてきている部分もあり、全体を通して治安が悪いような感じがしないため」（20代男性／埼玉県）、「街並みも整然としてて汚れていないから」（30代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「治安がいい自治体に関するアンケート」を実施しました。その中から、治安がいいと思う「長崎県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
2位：佐世保市／47票2位にランクインしたのは、県北部に位置し、九十九島の絶景やハウステンボスなどで知られる観光都市「佐世保市」でした。米海軍佐世保基地があることによる独特の国際的な雰囲気や、市街地に警察署が位置するエリアの心理的な安心感など、都市部ならではの見守り体制が住民からの信頼に繋がっています。また、郊外の住宅街では地域住民同士の繋がりが強く、見守りの目が不審者を遠ざける抑止力となっている点も大きな特徴です。
回答者からは「ハウステンボスで訪れて、良い人が多かった。町の外観も良かった」（20代女性／福岡県）、「昔付き合った彼女が佐世保出身でとてもいい場所と聞いていた」（40代男性／大阪府）、「観光地であり、見回りも整備され犯罪を起こしそうな人が少ないと思われるから」（20代女性／岡山県）といった声が集まりました。
1位：長崎市／77票1位に輝いたのは、県庁所在地である「長崎市」でした。世界遺産や坂道の街並みで知られる国際観光都市であり、行政や教育機関が集約された知的な落ち着きが漂っています。近隣の県庁所在地と比較しても犯罪発生率が低く、特に住宅侵入盗などの犯罪遭遇率の低さは全国でもトップクラス。古くから住民同士が助け合い、見守り合う温かなコミュニティーが維持されています。100年に一度と言われる再開発が進む中でも、変わらない安全な住環境への信頼が圧倒的な支持につながりました。
回答者からは「長崎県に住んでいた事があり、生活している時に特に大きな事件や治安が悪いと感じた事はありませんでした」（20代女性／大阪府）、「長崎には母方の実家があり、小さい頃は毎年、最近ではお盆の際に出向くのですが、海に近いということもあり穏やかな環境と都心部では栄えてきている部分もあり、全体を通して治安が悪いような感じがしないため」（20代男性／埼玉県）、「街並みも整然としてて汚れていないから」（30代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)