平戸市の小学5年生 西山琳久さんと、佐世保市にある寺の住職 里見呂明さん。

2人は、視聴者参加型の人気音楽番組「歌唱王」で予選を突破し、10日にNIBで放送される決勝に出場します。

“歌唱力 日本一”をかけ、全国から集結する歌自慢たちに挑みます。

◆十八番は“演歌” 小学5年生の「歌うま少年」

去年9月。

長崎市のかもめ広場で行われた「歌唱王 長崎選抜大会」。

約100人が応募しました。

（司会）

「歌唱王長崎選抜大会優勝は、エントリーナンバー7番、西山琳久さんです。おめでとうございます」

勝ち抜いたのは、小学5年生の西山 琳久さん(10)です。

歌うのは『一番マグロの謳』。

西山さんの十八番は、“演歌” です。

（西山 琳久さん）

「(武器は)こぶしと、ビブラートです」

10日午後7時からNIBで放送される、人気の音楽番組「歌唱王」。

全国から1万2517件もの応募があり、予選を勝ち抜いた12人が、自慢の歌声で日本一を狙います。

平戸市立田平南小学校。

決勝出場を決めた小学5年生の西山琳久さんは、校内でも地域でも “歌うま” で知られる人気者です。

（同級生）

「小学生になって初めて歌を聞いて、こんなにうまかったんだとびっくりした」

（同級生）

「10歳で演歌の歌声で、いろんな人を魅了するのはすごい」

去年10月には “歌の国体” といわれる「日本大衆音楽祭」で、優勝にあたる “加藤省吾賞” を受賞しました。

そんな西山さんの夢は、演歌歌手。

同級生たちもエールを送ります。

（同級生）

「琳久くん、めざせ日本一！」

（西山 琳久さん）

「任せといて」

◆通園通学をサポートした祖父の影響で演歌に触れる

自宅では、祖父の力(つとむ)さんとYoutubeの動画を見るのが日課です。

動画に合わせて歌っているのは『いごっそ海流』。

（西山 琳久さん）

「(この歌)、久しぶりに歌った」

（記者）

「いつもこうやって一緒に歌っているんですか？」

（祖父 力さん）

「私は聞いてばかり。うれしいですね、やっぱり」

大の “おじいちゃん子” だという西山さん。

演歌好きの原点は、力さんが送り迎えしてくれた 保育園や学校の行き帰りの時間にありました。

（祖父 力さん）

「車の中では演歌ばかりで、今でも音楽が鳴らないとさびしい」

（西山 琳久さん）

「おじいちゃんが送り迎えで(演歌の)CDをずっと聴かせてくれたので、耳に入ってそれが記憶に残った」

カラオケで楽しそうに歌っていた幼い孫は、いつの間にか成長し、演歌歌手を目指すように…。

（西山 琳久さん）

「ロングトーンと、こぶしを見てほしい」

（祖父 力さん）

「私は黙って聞いて、応援するだけ。長生きせんばですね」

去年12月24日。

サンタクロース姿の西山さん。

訪れたのは、地域の高齢者が集うクリスマス会です。

（西山 琳久さん）

「楽しいクリスマス会になってほしい。僕が人に慣れるように来ている」

緊張せずに人前で歌いたいと、おととしから始めた福祉施設の慰問です。

（観覧者）

「琳久くん、頑張れ！」

80代～90代の13人の観客を前に、母の貴子さんがMCを務め、弟の空汰さんと一緒に歌でコンサートを盛り上げます。

歌唱王の本戦で歌う “勝負歌”『望郷じょんがら』も披露。

力いっぱい、歌い切りました。

（観覧者）

「涙が出た、上手で。長生きするよね」

（西山 琳久さん）

「手ごたえはもう、よかった」

◆住職が自慢の歌声で人々に癒やしを

小気味よい読経が聞こえてくるのは、 佐世保市上柚木町にある「西光寺」。

（里見 呂明さん）

「お経は(知らない人には)意味がわからないので、飽きがくるとは思うけど、(私のお経は)ずっとリラックスして聴いていられるというように言われる」

決勝へのもう1人の出場者は、住職の里見呂明さんです。

歌を録音した音源の選考を経て、最終予選を突破しました。

（里見 呂明さん）

「私が歌うことで救われるとおっしゃる人がいて、皆さんの心に届いて。それが癒しになればいいなと思う」

そう言って歌ってくれたのは、『いのちの歌』。

里見さんの魅力は、ハイトーンの優しい歌声。

過去には、ボイストレーナーの経験もあるそうです。

（里見 呂明さん）

「上手くなる一番の近道は、ちゃんと練習することですかね。やっぱり時間をかけないと、うまくならないって自分自身で思います」

小学生のころには、“歌がうまい” と、学校でも評判だったという里見さん。

授業参観の時に披露した合唱では…

（里見 呂明さん）

「ソロで上手い子に歌ってもらおうということになった。1番だけみんなで歌って、2番を私が任された」

学生時代には、カラオケに “週に8回” は行っていたというほどの歌好きに。

住職となった今、仕事の合間に…。

『恋におちて -Fall in Love-』

Youtubeで、歌の動画配信に取り組んでいます。

（里見 呂明さん）

「自分が思っていることなどを、法話と歌という形で投稿したのがきっかけ。

心が温かくなるようなものを選曲して、法話は “仏教のエッセンス” が、少しでも人生のプラスになるように」

視聴者からは、好意的な感想が多く寄せられています。

（里見 呂明さん）

「本当に心が救われましたっていうお手紙を頂いたり…」

『さくら（独唱）』

（里見 呂明さん）

「仏教というと、かたい所もあると思うけど、歌を通して十分に伝わるものがあると思うので、聴いてくれる人の心に届けばいいと思います」

◆「歌唱王」全国各地かか決勝に進んだのは12人

先日、「歌唱王」決勝の会場で行われたリハーサル。

会場の雰囲気や音響など、入念な確認を行いました。

歌唱王を目指し、2人が熱唱します。

（西山 琳久さん）

「絶対、勝つぞ！」

（里見 呂明さん）

「心を込めて、歌います」

県内から2人のファイナリストが出場する「歌唱王」は、NIBで10日土曜日の午後7時から放送です。

優勝者は、秋元康さんプロデュースの楽曲を、当日 披露するそうです。