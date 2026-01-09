モデル、“1日1000kcal”食事制限ダイエット公表も批判集まる→釈明「全然健康だと思うんだけど、、、」
モデルの伊藤桃々さんは1月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。ダイエットの方法に対する「不健康」との批判の声に反論し、注目を集めています。
【投稿】伊藤桃々、批判の声に対し持論を展開
しかしこの投稿には、「不健康な情報発信してんじゃねぇ」「とても推奨できるものではない」「1日1000kcalとか絶対将来の健康に響くのに表に立つ人にこういうこと言って欲しくない」と厳しい声が上がっていました。
これを受けて伊藤さんは、「食べてないんじゃなくて内容です」「全然2000kcal超えてる日も週2回位はあると思う」と食事について説明。「揚げ物、小麦、お菓子食べてるより全然健康だと思うんだけど、、、短期的に調してるだけでもちろん外食コースも完食するし毎日ずっとでは無いよ」と反論を述べています。
コメント欄では、「めっっちゃこの人努力してるやん！！」と称賛する声もある一方で、「いや見た目が不健康なんだよ 脚とかどうみても筋肉ついてないし」「他の人が真似して健康的かどうかは別の話。当たり前に身長、体重、年齢、性別、筋肉量、脂肪量、基礎代謝、活動代謝が違うからね」との意見も見られました。
【投稿】伊藤桃々、批判の声に対し持論を展開
「食べてないんじゃなくて内容です」伊藤さんは6日の投稿で、「ダイエットは一番の整形 体重53kgムチムチメリハリもない体から46kgまで落としてランジェリーモデルも出来るくらい美ボディになった私の意識していること」とつづり、「パン、麺類はなるべく食べない」「1日摂取は1000kcal以内」とダイエット方法を明かしています。
これを受けて伊藤さんは、「食べてないんじゃなくて内容です」「全然2000kcal超えてる日も週2回位はあると思う」と食事について説明。「揚げ物、小麦、お菓子食べてるより全然健康だと思うんだけど、、、短期的に調してるだけでもちろん外食コースも完食するし毎日ずっとでは無いよ」と反論を述べています。
コメント欄では、「めっっちゃこの人努力してるやん！！」と称賛する声もある一方で、「いや見た目が不健康なんだよ 脚とかどうみても筋肉ついてないし」「他の人が真似して健康的かどうかは別の話。当たり前に身長、体重、年齢、性別、筋肉量、脂肪量、基礎代謝、活動代謝が違うからね」との意見も見られました。