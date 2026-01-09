à½ãÎõ¤ÎÄïÊ¬á¥â¥Ê¥¡¡£´·î£¸Æü¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼È¯É½¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤À¡ª¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¡×
¡¡¿Íµ¤²ÐÍË¥°¥ë¡¼¥×¡Ö½ãÎõ¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¼ò°æ°ì·½¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëÄïÊ¬¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥â¥Ê¥¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼£´¿Í¤¬£¹Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£åÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¡¢½ãÎõ¤ÈÆ±¤¸¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦ÆüËÜ¥¯¥é¥¦¥ó¤«¤é£´·î£¸Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ä¤Ç¡ù¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ù¤·¤é¤ó¤±¤É¡×¤Îºî»ì¤Ï¼ò°æ¤¬Ì³¤á¡¢ºî¶Ê¤Ï¡ÖÇúÎµÀïÂâ¥¢¥Ð¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Î£Ï£Ð¶Ê¤ä¡ÖËâË¡ÀïÂâ¥Þ¥¸¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡Ö¸Â³¦ÆÍÇË¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡×¤Ç¤ÏÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Çºî¶Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿´äºêµ®Ê¸¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯£±£°·î¤Ë½ãÎõ¤ËÂ³¤¯¿·¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¼ò°æ°ì·½¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¡¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é£³Ç¯£³¤«·î¡£¤è¤¦¤ä¤¯Á¥½Ð¤ÎÆü¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Îõ¼ÖÀïÂâ¥È¥Ã¥¥å¥¦¥¸¥ã¡¼½Ð¿È¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÇ¯Ä¹¤Î¤¸¤ó¡Ê£³£¸¡Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¤¿¤É¤êÃå¤±¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¤³¤ì¤«¤é¤À¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÎ¾Êý¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢Æ°ÊªÀïÂâ¥¸¥å¥¦¥ª¥¦¥¸¥ã¡¼½Ð¿È¤Î¥±¥ó¥±¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤²æ¡¹¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡É½Âê¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¼ã´³¥Á¥ã¥Ã¥ÈÍó¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¸ÇÛ¿®Ãæ¤Ë¤Ïà¹Ó¤é¤·á¤ÎÇ¡¤¯¥Á¥ã¥Ã¥ÈÍó¤Ç³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È»²²Ã¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¼ò°æ¤«¤é¤Ï¡Ö³Ð¸ç¤ÈÇ¦ÂÑ¤ò»ý¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Ð¡¢É¬¤ºÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¥â¥Ê¥¤ËË¬¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ç»×¤¤Çº¤ß¡¢ÅÜ¤ê¤¹¤é³Ð¤¨¤¿»þ¤Ï¡¢ÍÚ¤«±ó¤¯¤ò¸«¤Æ½é¿´¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£½é¿´¤òËº¤ì¤¿¼Ô¤«¤é¾Ã¤¨µî¤ë¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¾Ã¤¨µî¤ëÁ°¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò»ä¤Ïµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¹¬±¿¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡ª¡×¤È·ãÎå¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¥µ¥«¥¤Jr.¡Ê£³£·¡Ë¤Ï¡Ö²ñ¼Ò°÷»þÂå¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È³Ú¤ÊÊý¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê»þ¤â¤¢¤¨¤Æ¶ì¤·¤¤Êý¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤á¤Ð¡¢ºÇÇ¯¾¯¤Î¤ª¥è¥Í¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï¡ÖÎý½¬¤Î¿ô¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÎý½¬ÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ëè½µ·îÍË¸á¸å£¹»þ¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î³«ºÅ·èÄê¤«¤é¤ªÈäÏªÌÜ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡¢Ì©Ãå±ÇÁü¡Ö¥â¥Ê¥ÃÂÀ¸¡¡Ì©Ãå¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡×¤ò¥â¥Ê¥¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡££±²óÌÜ¤Ï£±£²Æü¸á¸å£¹»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£