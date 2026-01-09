ハリマロの新作トナーパッドで叶える♡拭き取り×集中保湿ケア

スキンケアの手応えを高めたい大人の肌に向けて、HARIMAROから新作トナーパッドが登場しました。不要な角質をやさしくオフしながら、美容成分でしっかり潤いをチャージできる優秀アイテム。拭き取りと部分パックの2WAY仕様で、忙しい朝も夜の集中ケアもスマートに叶います。肌悩みに合わせて選べる3タイプ展開も嬉しいポイントです♡

不要な角質をやさしくオフ

ハリマロのトナーパッドは、AHA（クエン酸）とBHA（サリチル酸）を配合。AHAが古い角質をゆるめ、BHAが毛穴に残った皮脂をオフしやすく導きます。

スキンケアの最初に使うことで、浸透*1しやすい角層環境を整え、後に使うアイテムのなじみをサポートします。

*1：角質層まで

潤いを届ける2WAYパッド

ボタニカルウォーターとしてヒノキ水、カミツレ水、ローズマリー葉水を配合。エンボス面は拭き取り用、フラット面は部分シートパックとして使用でき、ピタッと密着して美容成分を届けます。

残った美容液はそのままなじませて、しっとりとした肌へ。フタ裏にはピンセット付きで、毎日清潔に使える設計です。

肌悩みで選べる3タイプ

【ハリマロ】モイストパッド60枚入り



価格：1,430円

保湿ケアタイプ。セラミドNP、CICA（ツボクサ葉エキス）、ヒアルロン酸Na、コラーゲン配合。

【ハリマロ】ポアパッド60枚入り



価格：1,430円

毛穴ケア*タイプ。ビタミンC（アスコルビルグルコシド）、グルタチオン、アルブチン、植物プラセンタ（アロエベラ胎座エキス）配合。

*キメを整えることにより毛穴を目立たなくする

【ハリマロ】エイジパッド60枚入り



価格：1,430円

エイジングケア*タイプ。レチノール（パルミチン酸レチノール）、ナイアシンアミド、PDRN（DNA-Na）、EGF（合成ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-1）配合。

*年齢に応じたケア

毎日のケアを心地よくアップデート

拭き取りとパックを1枚でこなすハリマロのトナーパッドは、忙しい毎日に寄り添う心強い存在。肌悩みに合わせて選べる3タイプで、自分に合ったケアが見つかります。

さらに公式キャラクター「ハリッピー」の誕生で、スキンケア時間がちょっと楽しくなる予感♪毎日の積み重ねを、ハリマロと一緒に始めてみてはいかがでしょうか。