ハリマロの新作トナーパッドで叶える♡拭き取り×集中保湿ケア
スキンケアの手応えを高めたい大人の肌に向けて、HARIMAROから新作トナーパッドが登場しました。不要な角質をやさしくオフしながら、美容成分でしっかり潤いをチャージできる優秀アイテム。拭き取りと部分パックの2WAY仕様で、忙しい朝も夜の集中ケアもスマートに叶います。肌悩みに合わせて選べる3タイプ展開も嬉しいポイントです♡
不要な角質をやさしくオフ
ハリマロのトナーパッドは、AHA（クエン酸）とBHA（サリチル酸）を配合。AHAが古い角質をゆるめ、BHAが毛穴に残った皮脂をオフしやすく導きます。
スキンケアの最初に使うことで、浸透*1しやすい角層環境を整え、後に使うアイテムのなじみをサポートします。
*1：角質層まで
潤いを届ける2WAYパッド
ボタニカルウォーターとしてヒノキ水、カミツレ水、ローズマリー葉水を配合。エンボス面は拭き取り用、フラット面は部分シートパックとして使用でき、ピタッと密着して美容成分を届けます。
残った美容液はそのままなじませて、しっとりとした肌へ。フタ裏にはピンセット付きで、毎日清潔に使える設計です。
肌悩みで選べる3タイプ
【ハリマロ】モイストパッド60枚入り
価格：1,430円
保湿ケアタイプ。セラミドNP、CICA（ツボクサ葉エキス）、ヒアルロン酸Na、コラーゲン配合。
【ハリマロ】ポアパッド60枚入り
価格：1,430円
毛穴ケア*タイプ。ビタミンC（アスコルビルグルコシド）、グルタチオン、アルブチン、植物プラセンタ（アロエベラ胎座エキス）配合。
*キメを整えることにより毛穴を目立たなくする
【ハリマロ】エイジパッド60枚入り
価格：1,430円
エイジングケア*タイプ。レチノール（パルミチン酸レチノール）、ナイアシンアミド、PDRN（DNA-Na）、EGF（合成ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-1）配合。
*年齢に応じたケア
毎日のケアを心地よくアップデート
拭き取りとパックを1枚でこなすハリマロのトナーパッドは、忙しい毎日に寄り添う心強い存在。肌悩みに合わせて選べる3タイプで、自分に合ったケアが見つかります。
さらに公式キャラクター「ハリッピー」の誕生で、スキンケア時間がちょっと楽しくなる予感♪毎日の積み重ねを、ハリマロと一緒に始めてみてはいかがでしょうか。