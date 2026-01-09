元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（42）が9日、自身のインスタグラムを更新。ヘルニア手術のため入院していた夫で元サッカー日本代表GK本並健治氏（61）が退院したことを報告した。

本並氏は5日の生放送後に入院し、6日に手術を受けた。丸山は6日の投稿で「守護神が無事に、手術成功しました」と報告し、7日には「今日隙間の時間に面会ができました」とベッド上でピースサインをする夫の写真を公開していた。

この日の投稿では「本並さん無事に退院しました」と帰宅した姿などをアップ。「術後無理せずに、でも歩いたりもしないといけないようで帰宅してから歩いたりトレーニングしたり ほんと、みていてすごい人です笑 わたしゃ絶対できない」と夫への尊敬の念をつづった。

「ぷくぷくも嬉しかったようで抱きつきに行ってました。離れないしくっついていたいみたい、よかったね」と愛娘と過ごす画像も投稿し、「パパがいない間は2人で元気な写真をと、パパに送ってました ほんと、守護神が帰ってくると家のセキュリティが守られるからね、ほっ」とひと安心の心境を明かした。