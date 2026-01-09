¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤ËÇº¤àºÊ¡Ä°ìÊý¡¢É×¤Ï¿¦¾ì¤ÎÆ±´ü¤Ë¡Ö¥»¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¡Ä
¿å¥É¥é25¡Ö¤³¤Î°¦¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¤«¡ÁÉÔÎÑ¤ÎìÞºá¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤ò¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®Ãæ¡£
¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤ËÇº¤àºÚÊæ¤Ï¡¢É×¡¦¾Ê¸ã¤È¤Î´Ø·¸¤ò½¤Éü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡Ä¡£°ìÊý¡¢¾Ê¸ã¤Ï¿¦¾ì¤Ë°ÛÆ°¤·¤Æ¤¤¿Æ±´ü¡¦°½¹á¤Ë¡Ö¥»¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¡Ä¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤ËÇº¤àºÊ¡Ä°ìÊý¡¢É×¤Ï¿¦¾ì¤ÎÆ±´ü¤Ë¡Ö¥»¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¡Ä
ºÚÊæ(µÜËÜçýÍ³)¤Ï¡¢É×¡¦¾Ê¸ã(ÃöÄÍ·òÂÀ)¤È·ëº§2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¥Ñ¡¼¥ÈÀè¤ÎÆ±Î½¤«¤é¡È°ì¥õ·î°Ê¾åÀ¸ò¾Ä¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ï¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¼«¿È¤¿¤Á¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ë¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿ºÚÊæ¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤äÉþÁõ¤òÊÑ¤¨¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¾Ê¸ã¤È¤Î´Ø·¸¤ò½¤Éü¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤ë¤â¾Ê¸ã¤«¤éµñ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
É×¤ËµñÀä¤µ¤ì¿¼¤¯½ý¤Ä¤¤¤¿ºÚÊæ¤Ï¡¢¼º°Õ¤ÎÃæ¡¢¶öÁ³¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿Í¡¦Å°¡Ê¸ÍÄÍ¾ÍÂÀ¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£Í¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¸µ¥«¥ì¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡¢ºÚÊæ¤Î¿´¤ÏÍÉ¤ìÆ°¤¯¡£
°ìÊý¡¢¾Ê¸ã¤Î¿¦¾ì¤Ë»Ù¼Ò¤Ø½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÅÓÆ±´ü¡¦°½¹á(ÊÒ»³Ë¨Èþ)¤¬°ÛÆ°¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÌë¡¢ÁáÂ®¿©»ö¤Ø¤È½Ð¤«¤±¤¿¾Ê¸ã¤¿¤Á¡£¤¹¤ë¤È¡¢°½¹á¤«¤é¡Ö»ä¤Î¥»¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¡Ä¡£¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç¡ª
½Ð±é¼Ô
¾¾ËÜºÚÊæ¡ÄµÜËÜçýÍ³
¾¾ËÜ¾Ê¸ã¡ÄÃöÄÍ·òÂÀ
ÀõÌî°½¹á¡ÄÊÒ»³Ë¨Èþ
Ë¾·î¥«¥ó¥Ê¡Ä¾®ÀîÌ¤Í´
»ûÅÄ¡ÄÉ´À¥Âó¼Â
²¬Â¼¡ÄµÈÅÄÂç¼ù
¡»
ÇòÀîÅ°¡Ä¸ÍÄÍ¾ÍÂÀ(A.B.C-Z)
¸¶ºîµÓËÜ
¡Ú¸¶ºî¡Û¡Ø¤³¤Î°¦¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¤«¡ÁÉÔÎÑ¤ÎìÞºá¡Ù
²µÍÕ°ì²Ú¡¦µ×¾¾¤æ¤Î¤ß(Standard inc./¥Æ¥£¥é¥ß¥¹)
¡ÚµÓËÜ¡Ûº£À¾Í´»Ò
´ÆÆÄ¡¦±é½Ð
¡Ú´ÆÆÄ¡ÛË§²ì½Ó
²»³Ú
¡Ú²»³Ú¡ÛÊ¡×¢½¨°ìÏ¯
¡Ú¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Û
hitomi¡ÖStand by...¡×(maximum10)
¡Ú¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Û
¥µ¥¤¥À¡¼¥¬¡¼¥ë¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡×¡ÊCIDER RECORDS¡Ë
¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤ËÇº¤àºÚÊæ¤Ï¡¢É×¡¦¾Ê¸ã¤È¤Î´Ø·¸¤ò½¤Éü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡Ä¡£°ìÊý¡¢¾Ê¸ã¤Ï¿¦¾ì¤Ë°ÛÆ°¤·¤Æ¤¤¿Æ±´ü¡¦°½¹á¤Ë¡Ö¥»¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¡Ä¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤ËÇº¤àºÊ¡Ä°ìÊý¡¢É×¤Ï¿¦¾ì¤ÎÆ±´ü¤Ë¡Ö¥»¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¡Ä
Âè1ÏÃ ¥»¥Õ¥ì¤Îæ«
ºÚÊæ(µÜËÜçýÍ³)¤Ï¡¢É×¡¦¾Ê¸ã(ÃöÄÍ·òÂÀ)¤È·ëº§2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¥Ñ¡¼¥ÈÀè¤ÎÆ±Î½¤«¤é¡È°ì¥õ·î°Ê¾åÀ¸ò¾Ä¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ï¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¼«¿È¤¿¤Á¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ë¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿ºÚÊæ¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤äÉþÁõ¤òÊÑ¤¨¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¾Ê¸ã¤È¤Î´Ø·¸¤ò½¤Éü¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤ë¤â¾Ê¸ã¤«¤éµñ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
É×¤ËµñÀä¤µ¤ì¿¼¤¯½ý¤Ä¤¤¤¿ºÚÊæ¤Ï¡¢¼º°Õ¤ÎÃæ¡¢¶öÁ³¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿Í¡¦Å°¡Ê¸ÍÄÍ¾ÍÂÀ¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£Í¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¸µ¥«¥ì¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡¢ºÚÊæ¤Î¿´¤ÏÍÉ¤ìÆ°¤¯¡£
°ìÊý¡¢¾Ê¸ã¤Î¿¦¾ì¤Ë»Ù¼Ò¤Ø½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÅÓÆ±´ü¡¦°½¹á(ÊÒ»³Ë¨Èþ)¤¬°ÛÆ°¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÌë¡¢ÁáÂ®¿©»ö¤Ø¤È½Ð¤«¤±¤¿¾Ê¸ã¤¿¤Á¡£¤¹¤ë¤È¡¢°½¹á¤«¤é¡Ö»ä¤Î¥»¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¡Ä¡£¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç¡ª
½Ð±é¼Ô
¾¾ËÜºÚÊæ¡ÄµÜËÜçýÍ³
¾¾ËÜ¾Ê¸ã¡ÄÃöÄÍ·òÂÀ
ÀõÌî°½¹á¡ÄÊÒ»³Ë¨Èþ
Ë¾·î¥«¥ó¥Ê¡Ä¾®ÀîÌ¤Í´
»ûÅÄ¡ÄÉ´À¥Âó¼Â
²¬Â¼¡ÄµÈÅÄÂç¼ù
¡»
ÇòÀîÅ°¡Ä¸ÍÄÍ¾ÍÂÀ(A.B.C-Z)
¸¶ºîµÓËÜ
¡Ú¸¶ºî¡Û¡Ø¤³¤Î°¦¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¤«¡ÁÉÔÎÑ¤ÎìÞºá¡Ù
²µÍÕ°ì²Ú¡¦µ×¾¾¤æ¤Î¤ß(Standard inc./¥Æ¥£¥é¥ß¥¹)
¡ÚµÓËÜ¡Ûº£À¾Í´»Ò
´ÆÆÄ¡¦±é½Ð
¡Ú´ÆÆÄ¡ÛË§²ì½Ó
²»³Ú
¡Ú²»³Ú¡ÛÊ¡×¢½¨°ìÏ¯
¡Ú¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Û
hitomi¡ÖStand by...¡×(maximum10)
¡Ú¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Û
¥µ¥¤¥À¡¼¥¬¡¼¥ë¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡×¡ÊCIDER RECORDS¡Ë