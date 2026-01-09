＜金持ち義母の憂鬱＞もう夫婦は続けられません！私が選んだ「身の丈に合った生活」【第18話まんが】
私（チカ）は夫のヒロトと娘・ミオ（小2）、息子・コウキ（年長）との4人暮らしです。ヒロトはいつも私抜きで、子どもたちだけを連れて義実家へ行きます。私が義実家から絶縁される一方、子どもたちは義実家の財力でどんどん贅沢を覚えさせられていきました。私抜きの世界を「うまくいっていた」と言うヒロト。そんなことを言えてしまう時点で、私たちの夫婦関係は終わっているのでしょう。私はヒロトに向かって「離婚しましょう」と告げました。
すでに記入された離婚届を見て、ヒロトは焦っていました。けれど私たちはもう、話し合って解決できるような次元にいません。私の気持ちはすっかり切れていたのです。いくら追いすがられても、もう夫婦を続けていこうとは思えませんでした。
離婚することが決まってから、ヒロトは必死で子どもたちを引き止めようとしてきました。義実家にある高価な子ども服やピアノ、ゲームやおもちゃのことを持ち出して……。ただ子どもたちがそれになびくことはありませんでした。
子どもたちは義母から怒鳴りつけられたことがショックだったようで、それ以降義実家に行きたいとは言わなくなっていました。子どもたちの親権は私が持つことになり、私とヒロトは離婚しました。
これからシングルで子育てするにあたっては、以前よりもさらに質素な生活をしていかなければいけないでしょう。子どもたちが、あの義実家での夢のような贅沢を思い出すこともあるかもしれません。けれど地に足をつけて「身の丈に合った生活」を営んでいくことの大切さをしっかりと説明して、これからも家族3人で仲良く暮らしていきたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
