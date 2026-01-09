山形県では、強い冬型の気圧配置の影響により、１１日から１２日頃にかけて大雪に警戒してください。また、庄内では、雪を伴った西よりの暴風や高波に警戒してください。

【画像】山形・全国の天気

［気象概況］

１０日は、低気圧が急速に発達しながら日本海北部を北東へ進み、その後、１１日から１２日頃にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置となるでしょう。東北地方の上空約５０００メートルには、氷点下４２度以下の強い寒気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

このため、山形県では大雪となり、庄内では大荒れや大しけとなるでしょう。また、山形県では、積乱雲が発達して雷の発生する所がある見込みです。

■雪・風・波の予想

［雪の予想］

１０日１８時から１１日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

村山 山沿い １００センチ

村山 平地 ５０センチ

置賜 山沿い １００センチ

置賜 平地 ５０センチ

庄内 山沿い １００センチ

庄内 平地 ５０センチ

最上 山沿い １００センチ

最上 平地 ５０センチ

その後、１１日１８時から１２日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

村山 山沿い ７０センチ

村山 平地 ５０センチ

置賜 山沿い ７０センチ

置賜 平地 ５０センチ

庄内 山沿い ７０センチ

庄内 平地 ５０センチ

最上 山沿い ７０センチ

最上 平地 ５０センチ



［風の予想］

１１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

庄内 海上 ２０メートル （３０メートル）

庄内 陸上 １８メートル （３０メートル）

その後も、１２日にかけて、非常に強い風が吹く見込みです。



［波の予想］

１０日から１１日にかけて予想される波の高さ

６メートル

その後も、１２日にかけて、大しけとなる見込みです。



［防災事項］

山形県では、１１日から１２日頃にかけて大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設等への被害に警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。庄内では、暴風雪による建物への被害、猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒し、１０日夜遅くから１２日頃にかけて、高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。

また、山形県では、１０日夜のはじめ頃から１１日にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■山形・全国の天気（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2393129?display=1